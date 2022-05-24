«ПСЖ» может позвать Гвардиолу в 2023-м году. До этого тренером будет Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может остаться в клубе минимум на сезон.

По информации Sports.fr, парижский клуб рассматривает вариант с назначением Хосепа Гвардиолы главным тренером в 2023 году, когда у него истечет контракт с «Манчестер Сити».

До этого тренером «ПСЖ» может остаться Почеттино, который хорошо ладит с Килианом Мбаппе. Альтернативный вариант – приглашение нового тренера на один год.

Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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