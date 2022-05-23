Гилерме: «Локомотив» – мой дом. Я хотел бы завершить карьеру здесь»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в еe развитии», — сказал Гилерме.

Новое соглашение Гилерме с клубом рассчитано до 2024 года.

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

С командой он брал РПЛ, Кубок России.

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