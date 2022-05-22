Фернандес улетел в Бразилию. Он провел в России десять лет

Защитник Марио Фернандес накануне улетел в Бразилию, на родину. Это случилось после матча 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (4:0).
Фернандес на этой неделе объявил о приостановке карьеры.
- В матче с «Ростовом» Фернандес отметился голом и ассистом.
- Игрок выступал в России с 2012 года.
- Он получил российский паспорт, играл за сборную России на домашнем ЧМ-2018.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»