Фернандес улетел в Бразилию. Он провел в России десять лет

Защитник Марио Фернандес накануне улетел в Бразилию, на родину. Это случилось после матча 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (4:0).

Фернандес на этой неделе объявил о приостановке карьеры.

В матче с «Ростовом» Фернандес отметился голом и ассистом.

Игрок выступал в России с 2012 года.

Он получил российский паспорт, играл за сборную России на домашнем ЧМ-2018.

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