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Фернандес улетел в Бразилию. Он провел в России десять лет

22 мая 2022, 09:43
2

Защитник Марио Фернандес накануне улетел в Бразилию, на родину. Это случилось после матча 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (4:0).

Фернандес на этой неделе объявил о приостановке карьеры.

  • В матче с «Ростовом» Фернандес отметился голом и ассистом.
  • Игрок выступал в России с 2012 года.
  • Он получил российский паспорт, играл за сборную России на домашнем ЧМ-2018.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (2)
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Plyash
1653207326
Спасибо за всё,Марио.Удачи тебе по жизни.
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