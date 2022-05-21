Фернандес в своей последней игре за ЦСКА впервые за 10 лет в РПЛ и забил, и ассистировал

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». В течение первого тайма голом и ассистом отметился защитник москвичей Марио Фернандес.

Ранее он ни разу не отмечался голом и ассистом в одной встрече РПЛ.

Для Фернандеса это последний матч за ЦСКА.

Фернандес пришел в ЦСКА в 2012 году.

После этого он получил российский паспорт, выступал за сборную России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?