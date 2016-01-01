Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

Фернандес забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл защитник москвичей Марио Фернандес.

На девятой минуте Фернандес сделал голевой пас на Жана-Филиппа Гбамена, который после матча покинет ЦСКА.

На этой неделе Фернандес объявил о приостановке карьеры после игры с ростовчанами.

  • Фернандес пришел в ЦСКА в 2012 году.
  • После этого он получил российский паспорт, выступал за сборную России.
  • ЦСКА по итогам тура может финишировать в РПЛ 4-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Фернандес в своей последней игре за ЦСКА впервые за 10 лет в РПЛ и забил, и ассистировал
Алексей Березуцкий: «Верю в возвращение Фернандеса в ЦСКА после отдыха»
Названы составы ЦСКА и «Ростова», Марио Фернандес будет капитаном
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11