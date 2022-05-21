Фернандес забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл защитник москвичей Марио Фернандес.

На девятой минуте Фернандес сделал голевой пас на Жана-Филиппа Гбамена, который после матча покинет ЦСКА.

На этой неделе Фернандес объявил о приостановке карьеры после игры с ростовчанами.

Фернандес пришел в ЦСКА в 2012 году.

После этого он получил российский паспорт, выступал за сборную России.

ЦСКА по итогам тура может финишировать в РПЛ 4-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?