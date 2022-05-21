Фернандес забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл защитник москвичей Марио Фернандес.
На девятой минуте Фернандес сделал голевой пас на Жана-Филиппа Гбамена, который после матча покинет ЦСКА.
На этой неделе Фернандес объявил о приостановке карьеры после игры с ростовчанами.
- Фернандес пришел в ЦСКА в 2012 году.
- После этого он получил российский паспорт, выступал за сборную России.
- ЦСКА по итогам тура может финишировать в РПЛ 4-м.
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Источник: Бомбардир.ру