Алексей Березуцкий: «Верю в возвращение Фернандеса в ЦСКА после отдыха»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ростова» высказался об уходе защитника Марио Фернандеса.

«Надеюсь, Марио вернется после отдыха. Я верю в это, больше скажу», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Фернандес на этой неделе объявил о приостановке карьеры.

На матч с «Ростовом» Фернандес выйдет с капитанской повязкой.

Он в ЦСКА с 2012 года.

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