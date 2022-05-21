Алексей Березуцкий: «Верю в возвращение Фернандеса в ЦСКА после отдыха»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ростова» высказался об уходе защитника Марио Фернандеса.
«Надеюсь, Марио вернется после отдыха. Я верю в это, больше скажу», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
- Фернандес на этой неделе объявил о приостановке карьеры.
- На матч с «Ростовом» Фернандес выйдет с капитанской повязкой.
- Он в ЦСКА с 2012 года.
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Источник: Бомбардир.ру