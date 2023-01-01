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«ПСЖ» предложил Мбаппе 300-миллионный подписной бонус и зарплату 100 миллионов в год после уплаты налогов

«ПСЖ» готов сделать нападающего Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

23-летнему футболисту предложили новый контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Также француз в случае продления соглашения получит подписной бонус в размере 300 миллионов евро.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Его договор с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Подписать форварда хочет «Реал».

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Источник: Eurosport

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Комментарии8
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    Рейтинг: +16726

    Garrincha58 1 час назад

    кто такую фигню выдумывает

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    Рейтинг: +11771

    DeStar 1 час назад

    ну и все. оставайся в псж) шейхи это какой-то донный ппц если честно)

    0
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    Рейтинг: +578

    nelez 2 часа назад

    Я фанат РЕАЛА. Но у меня вопрос-Где Финансовый Фейр Плей? Если так можно то почему УЕФА не разрешил Месси играть за Барселону.

    0
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    Рейтинг: +891

    Юрэс 3 часа назад

    А сколько же он забьёт за ХИМКИ .

    1
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    Рейтинг: +7113

    серега кашин 3 часа назад

    таким клубам как псж не место в футболе, пусть эти выскочки так нечего и не выиграют в европе

    1
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    Рейтинг: +53

    Fialet > серега кашин 22 минуты назад

    А и другие не намного лучше. Везде футболёрам платят непомерно большие деньги.

    0
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    Рейтинг: +481

    Октавиус 3 часа назад

    Если это правда, то ПСЖ насмехается над финансовым фэйр-плей покруче, чем Ман Сити

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    Рейтинг: +244

    fakeid > Октавиус 20 минут назад

    ну если они 700 за год заработали, то могу себе позволить потратить 300

    https://bombardir.ru/news/654508

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