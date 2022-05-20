«ПСЖ» предложил Мбаппе 300-миллионный подписной бонус и зарплату 100 миллионов в год после уплаты налогов

«ПСЖ» готов сделать нападающего Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

23-летнему футболисту предложили новый контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Также француз в случае продления соглашения получит подписной бонус в размере 300 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Его договор с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Подписать форварда хочет «Реал».

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