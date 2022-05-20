Аршавин: «Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» после ухода «Газпрома»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике Ярославе Михайлове, который играл на правах аренды за «Шальке».

«Конечно, хотели, чтобы он сыграл больше. Мы были всe время с ним на связи. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде.

С уходом спонсора он ещe несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать. Всe равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.

Можно ли сказать, что оказался не готов к уровню чемпионата второй Бундеслиги? Это трудно оценить. Если бы не произошло это событие, то всe было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — сказал Аршавин.

Михайлов провел 10 матчей за «Шальке», забил 1 гол и отдал ассист.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.

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