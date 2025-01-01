Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

Аршавин: «Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» после ухода «Газпрома»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике Ярославе Михайлове, который играл на правах аренды за «Шальке».

«Конечно, хотели, чтобы он сыграл больше. Мы были всe время с ним на связи. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде.

С уходом спонсора он ещe несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать. Всe равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.

Можно ли сказать, что оказался не готов к уровню чемпионата второй Бундеслиги? Это трудно оценить. Если бы не произошло это событие, то всe было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — сказал Аршавин.

  • Михайлов провел 10 матчей за «Шальке», забил 1 гол и отдал ассист.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Агент Сафонов: «Очевидно, что между Семаком и Дзюбой что-то произошло. Вывести из себя Семака – это надо уметь»
Глушаков: «Гегемония «Зенита» надоела. Надо заканчивать» 13
Агаларов, Кассьера и форвард «Динамо» могут заменить Дзюбу в «Зените» 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11