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  • Широков – о Марио Фернандесе: «Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают»

Широков – о Марио Фернандесе: «Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают»

19 мая 2022, 11:32
12

Экс-капитан сборной России Роман Широков отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал.

Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе. Просто, смысл тогда подписывать контракт до 2024 года, если ты понимаешь, что устал? И еще нужно понять, ему будут платить деньги или нет?

У людей есть возможность отсюда уехать, они уезжают. Пусть едут. Я не знаю, вернется он или нет, но не забывайте, что он россиянин.

Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают. Я еще ни одного не знаю в большом футболе, кроме Жоаозиньо, который здесь остался и играет дальше.

В мини-футболе есть ребята-бразильцы, которые здесь живут. А так, вы бразильцу дали паспорт и он благополучно едет домой, как он сказал», – сказал Широков.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Натурализованный бразилец провел 33 игры за сборную России.

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Источник: «Национальная служба новостей»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Фернандес Марио
Комментарии (12)
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Беспонтий
1652949909
первый вопрос кто это МЫ даём все паспорта второй вопрос кого тут кто то кинул - ответ------------ пошел ты на х.ер широчайший рома
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Hoahin
1652951112
Широков такой бред написал, еще и не забыл деньги чужие посчитать) Марио здесь более 10 лет играл и жил, у него 2 гражданства, и что его теперь критиковать что он на родину свою поехал?
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SLADE2019
1652952709
Во-первых, ему предложили принять гражданство РФ, во-вторых, он много пользы сборной принес. Непонятная статья.
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ilichkadr
1652953167
Рома, для этого и получают паспорта, чтобы, в случай чего, кинуть. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
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Vitaga
1652953346
злобный тип этот широков. с чего еще он себя вдруг стал называть государством? ..- мы даем им паспорта.. - ппц он что ли дал? таких вредителей как широков поискать надо еще. как игрок был куда хуже Фернандеса. отличался гнилым характером. после завершения карьеры стал еще гнилее - удивительно что не посадили этого подонка за избиение судьи и не дискавалифицировали пожизненно для всех ветеранских и любительских лиг
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piligrim1986
1652955713
вот вам и пернандес
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sobaka120982
1652960734
А кто сказал что он не будет привлекаться в сборную? Если конечно не завяжет совсем... да и вообще этот человек заслужил игрой делать так как ему захочется
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Вомбат
1652968164
Спасибо Марио за отличную игру за российский клуб на протяжении 11 лет. Да, русским он не стал, ну и что? Его попросили, и он согласился, а согласившись играл на все свои 100% и за сборную России, для клуба себя не берег. Чего не скажешь о том же Широкове, который и в клубах позволял себе сачковать. Фернандес заслужил благодарность российских болельщиков и едет на свою настоящую родину с чистой совестью. Последнее -- то, чего не хватает многим россиянам.
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