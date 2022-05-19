Широков – о Марио Фернандесе: «Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают»

Экс-капитан сборной России Роман Широков отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал.

Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе. Просто, смысл тогда подписывать контракт до 2024 года, если ты понимаешь, что устал? И еще нужно понять, ему будут платить деньги или нет?

У людей есть возможность отсюда уехать, они уезжают. Пусть едут. Я не знаю, вернется он или нет, но не забывайте, что он россиянин.

Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают. Я еще ни одного не знаю в большом футболе, кроме Жоаозиньо, который здесь остался и играет дальше.

В мини-футболе есть ребята-бразильцы, которые здесь живут. А так, вы бразильцу дали паспорт и он благополучно едет домой, как он сказал», – сказал Широков.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Натурализованный бразилец провел 33 игры за сборную России.

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