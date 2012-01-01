Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Широков – о Марио Фернандесе: «Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают»

Экс-капитан сборной России Роман Широков отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал.

Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе. Просто, смысл тогда подписывать контракт до 2024 года, если ты понимаешь, что устал? И еще нужно понять, ему будут платить деньги или нет?

У людей есть возможность отсюда уехать, они уезжают. Пусть едут. Я не знаю, вернется он или нет, но не забывайте, что он россиянин.

Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают. Я еще ни одного не знаю в большом футболе, кроме Жоаозиньо, который здесь остался и играет дальше.

В мини-футболе есть ребята-бразильцы, которые здесь живут. А так, вы бразильцу дали паспорт и он благополучно едет домой, как он сказал», – сказал Широков.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Натурализованный бразилец провел 33 игры за сборную России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Слава богу, что Фернандес ушел! Сколько матчей из-за него проиграли». Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о Марио 16
Слуцкий – о Фернандесе: «Как будто вырвали часть меня. Наш футбол потерял уникального игрока» 1
Гончаренко: «Фернандес – невероятный игрок. Легенда наряду с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым» 2
Источник: «Национальная служба новостей»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:32
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +215

    fakeid 23 минуты назад

    как будто у широкова что-то личное отняли, выдав паспорт иностранцу, который 10 лет отпахал в нашей стране. даже по закону любой его может получить, если 5 лет суммарно проживёт на территории рф, или 3 года безвыездно. а тут вдруг давать не надо было, пц.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7811

    piligrim1986 45 минут назад

    вот вам и пернандес

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1626

    Vitaga 1 час назад

    злобный тип этот широков. с чего еще он себя вдруг стал называть государством? ..- мы даем им паспорта.. - ппц он что ли дал? таких вредителей как широков поискать надо еще. как игрок был куда хуже Фернандеса. отличался гнилым характером. после завершения карьеры стал еще гнилее - удивительно что не посадили этого подонка за избиение судьи и не дискавалифицировали пожизненно для всех ветеранских и любительских лиг

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15327

    ilichkadr 1 час назад

    Рома, для этого и получают паспорта, чтобы, в случай чего, кинуть. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +411

    SLADE2019 1 час назад

    Во-первых, ему предложили принять гражданство РФ, во-вторых, он много пользы сборной принес. Непонятная статья.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +839

    Hoahin 2 часа назад

    Широков такой бред написал, еще и не забыл деньги чужие посчитать) Марио здесь более 10 лет играл и жил, у него 2 гражданства, и что его теперь критиковать что он на родину свою поехал?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2421

    Беспонтий 2 часа назад

    первый вопрос
    кто это
    МЫ даём все паспорта

    второй вопрос

    кого
    тут кто то кинул

    - ответ------------
    пошел ты на х.ер
    широчайший рома

    7
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11