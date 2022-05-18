Мостовой: «Черышев больше европеец, чем наш. Он спокойно сможет играть в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

— Черышев больше европеец, чем наш. Денис рос в Испании, жил и играл. Были моменты, когда он мог вернуться в Россию, но не совсем хотел — у него было желание играть за границей и прогрессировать.

Но сейчас Черышеву уже 31 год, можно подумать, что делать, но не то время. Многие команды его хотели бы взять к себе, но все зависит от его желания.

— Сможет ли Черышев дальше играть в Европе и быть конкурентоспособным?

— У Дениса вечная проблема — его травматизм. Поэтому он и в «Валенсии» не всегда играл, очень часто травмы получал. Ну бывает такое, генетика, ничего не сделаешь. Думаю, если какие-то команды из Испании возьмут, то там еще может поиграть. Если приедет к нам, то спокойно сможет играть.

В нашем чемпионате могут играть многие, и все это прекрасно знают. Люди приезжают в 35 или 36 лет и становятся лучшими в России.

— Какой клуб из РПЛ Денису подошел бы лучше всего?

— Команды, о которых мы говорим — «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

— А «Зенит»?

— В «Зените» иностранцы есть. Брать человека на скамейку они не будут, если, конечно, легионеры не уйдут.

31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.

Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.

В «Валенсии» Черышев с 2018 года. Его контракт истекает летом.

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