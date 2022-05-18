Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Черышев больше европеец, чем наш. Он спокойно сможет играть в РПЛ»

Мостовой: «Черышев больше европеец, чем наш. Он спокойно сможет играть в РПЛ»

18 мая 2022, 14:21
6

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

— Черышев больше европеец, чем наш. Денис рос в Испании, жил и играл. Были моменты, когда он мог вернуться в Россию, но не совсем хотел — у него было желание играть за границей и прогрессировать.

Но сейчас Черышеву уже 31 год, можно подумать, что делать, но не то время. Многие команды его хотели бы взять к себе, но все зависит от его желания.

— Сможет ли Черышев дальше играть в Европе и быть конкурентоспособным?

— У Дениса вечная проблема — его травматизм. Поэтому он и в «Валенсии» не всегда играл, очень часто травмы получал. Ну бывает такое, генетика, ничего не сделаешь. Думаю, если какие-то команды из Испании возьмут, то там еще может поиграть. Если приедет к нам, то спокойно сможет играть.

В нашем чемпионате могут играть многие, и все это прекрасно знают. Люди приезжают в 35 или 36 лет и становятся лучшими в России.

— Какой клуб из РПЛ Денису подошел бы лучше всего?

— Команды, о которых мы говорим — «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

— А «Зенит»?

— В «Зените» иностранцы есть. Брать человека на скамейку они не будут, если, конечно, легионеры не уйдут.

  • 31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.
  • Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.
  • В «Валенсии» Черышев с 2018 года. Его контракт истекает летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы» 1
Черышев покинул «Красаву» после прихода украинского тренера
Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб
Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1652873782
Это кто же в 36 лет приезжал и становился лучшим?)
Ответить
Benifacto
1652876726
да он со своими травмами быстрей бутсы повесит и останется в Испании....
Ответить
neim
1652877629
Спокойно он сможет только лечиться в РПЛ. Играть уже как-то не очень. Примерно как Дзага в ЦСКА.
Ответить
vladimir-7
1652883213
Черышев в РПЛ никому не нужен, старый и больной человек, все команды ориентируются на молодых и перспективных игроков.
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
3
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Все новости
Все новости
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+