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Мостовой: «Черышев больше европеец, чем наш. Он спокойно сможет играть в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

— Черышев больше европеец, чем наш. Денис рос в Испании, жил и играл. Были моменты, когда он мог вернуться в Россию, но не совсем хотел — у него было желание играть за границей и прогрессировать.

Но сейчас Черышеву уже 31 год, можно подумать, что делать, но не то время. Многие команды его хотели бы взять к себе, но все зависит от его желания.

— Сможет ли Черышев дальше играть в Европе и быть конкурентоспособным?

— У Дениса вечная проблема — его травматизм. Поэтому он и в «Валенсии» не всегда играл, очень часто травмы получал. Ну бывает такое, генетика, ничего не сделаешь. Думаю, если какие-то команды из Испании возьмут, то там еще может поиграть. Если приедет к нам, то спокойно сможет играть.

В нашем чемпионате могут играть многие, и все это прекрасно знают. Люди приезжают в 35 или 36 лет и становятся лучшими в России.

— Какой клуб из РПЛ Денису подошел бы лучше всего?

— Команды, о которых мы говорим — «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

— А «Зенит»?

— В «Зените» иностранцы есть. Брать человека на скамейку они не будут, если, конечно, легионеры не уйдут.

  • 31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.
  • Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.
  • В «Валенсии» Черышев с 2018 года. Его контракт истекает летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 14:21
Комментарии3
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    Рейтинг: +4613

    neim 6 минут назад

    Спокойно он сможет только лечиться в РПЛ. Играть уже как-то не очень. Примерно как Дзага в ЦСКА.

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    Рейтинг: +1446

    Benifacto 21 минуту назад

    да он со своими травмами быстрей бутсы повесит и останется в Испании....

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    Рейтинг: +2585

    acor94 1 час назад

    Это кто же в 36 лет приезжал и становился лучшим?)

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