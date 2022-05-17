Гендиректор «Алании»: «Мы ждем Дзагоева»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев заявил, что клуб заинтересован в переходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
«С Аланом мы в любой момент готовы разговаривать. Футбольный клуб «Алания» ждет Дзагоева. Но пока мы с ним ничего не обсуждали», – сказал Сиукаев.
- Ранее Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.
- Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
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Источник: Sport24