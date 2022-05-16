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  • Ребров: «Неприятно слышать о том, что футболисты – сытые коты, которые не обращают внимания на проблемы вокруг»

Ребров: «Неприятно слышать о том, что футболисты – сытые коты, которые не обращают внимания на проблемы вокруг»

16 мая 2022, 17:35
10

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о благотворительной акции московского клуба.

«Вчера перед матчем было важное событие. Лично для меня очень неприятно, когда я слышу о том, что наши футболисты — сытые коты, которые живут для себя и не обращают внимания на проблемы вокруг! Я знаю, как много средств и внимания каждый из них тратит на решение проблем, окружающих всех нас. Материальных и моральных.

Да, я помню: принято считать, что добрые дела любят тишину. Но сейчас немного другое время. Кричать, конечно, об этом не нужно, но знать люди обязаны. Именно поэтому, видя весь тот объeм помощи другим, я прошу ребят рассказывать о своих поступках. Настоящих, мужских. Не стесняться.

Вчера был как раз один из таких моментов. Казалось бы, небольшой, но такой важной помощи для Сони Даниловой. А именно — новая кресло-коляска, купленная на командные средства. Спасибо парням во главе с капитаном Джи и фонду Spartakforkids за организацию передачи сертификата», – написал Ребров в телеграме.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (10)
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Беспонтий
1652712494
координатор х.еров да вы вдвоём с ещё одним членом тренерского штаба ещенко такую коляску сами бы купили за два дня работы любят тишину у него добрые дела
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NewLife
1652714601
Похвально, молодцы.
Ответить
житель СПб
1652723070
Одну коляску - на командные средства?! Да каждый из вас в состоянии 1000 колясок купить - не обеднев при этом. Миллионы людей вносят небольшие средства в фонды (да и я тоже) - не считая это чем-то значимым. А процент наших взносов от наших зарплат - безусловно выше, чем этот взнос от их зарплат. Ребров осрамился, лучше бы промолчал. Я понимаю, Слуцкий, построил поле, создал юношескую школу - вот это гораздо более солидная сумма!
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