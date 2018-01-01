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Ребров: «Неприятно слышать о том, что футболисты – сытые коты, которые не обращают внимания на проблемы вокруг»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о благотворительной акции московского клуба.

«Вчера перед матчем было важное событие. Лично для меня очень неприятно, когда я слышу о том, что наши футболисты — сытые коты, которые живут для себя и не обращают внимания на проблемы вокруг! Я знаю, как много средств и внимания каждый из них тратит на решение проблем, окружающих всех нас. Материальных и моральных.

Да, я помню: принято считать, что добрые дела любят тишину. Но сейчас немного другое время. Кричать, конечно, об этом не нужно, но знать люди обязаны. Именно поэтому, видя весь тот объeм помощи другим, я прошу ребят рассказывать о своих поступках. Настоящих, мужских. Не стесняться.

Вчера был как раз один из таких моментов. Казалось бы, небольшой, но такой важной помощи для Сони Даниловой. А именно — новая кресло-коляска, купленная на командные средства. Спасибо парням во главе с капитаном Джи и фонду Spartakforkids за организацию передачи сертификата», – написал Ребров в телеграме.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13933

    NewLife 1 час назад

    Похвально, молодцы.

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    Рейтинг: +2298

    Беспонтий 2 часа назад

    координатор х.еров
    да вы вдвоём с ещё одним членом
    тренерского штаба ещенко
    такую коляску сами бы купили за два дня работы

    любят тишину у него добрые дела

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    Рейтинг: +17574

    Persona_non_Grata > Беспонтий 59 минут назад

    А ты погугли сколько ЛИЧНО Ребров делает ( при это в тишине и нигде те трезвонит об этом ), комментатор х.еров !!! ((( и чем пи**ть и других хаить, отправь " копеечку " да хоть в тот же благотворительный фонд Реброва " Своими глазами " !!!

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    Рейтинг: +17574

    Persona_non_Grata > Беспонтий 53 минуты назад

    " Весной этого года фонду Артема Реброва «Своими глазами» исполняется 4 года. За это время была проведена колоссальная работа. Сотрудничество с офтальмологическими клиниками позволило десяткам детей обрести возможность видеть мир своими глазами гораздо лучше. Команда фонда ежегодно выезжала в широкопрофильные детские дома и интернаты для слабовидящих, чтобы устроить праздник детям, подарить подарки и возможность общения с кумирами миллионов. Игроки футбольного клуба Спартак всегда помогали фонду и финансово и личным участием в благотворительные поездки."

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    Рейтинг: +2298

    Беспонтий > Persona_non_Grata 45 минут назад

    бешеная соня
    погуглила наскоро и сразу хамить
    можно было обойтись и одним вторым комментарием

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    Рейтинг: +17574

    Persona_non_Grata > Беспонтий 17 минут назад

    Возможно погорячился, признаю, но и ты наградил человека незаслуженным эпитетом. И если бы я не знал ( а не погуглил наскоро ), а узнал достаточно случайно, потому как мало афишируется, то и не возмутился бы

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