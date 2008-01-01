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Ваноли: «Мы показали, что между «Спартаком» и «Зенитом» нет такой большой разницы»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Я уже пообщался с футболистами и поблагодарил их — сегодня они все провели хороший матч. Эта встреча стала для нас очередным шагом вперед. В таких матчах часто приходится терпеть и нам это сегодня удалось. Парни показали, что между «Спартаком» и «Зенитом» нет такой большой разницы, как это было в первом круге», – сказал Ваноли.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7383

    mihail200606 6 минут назад

    Показали...между вами и ничем немотивированным зенитом никакой разницы))

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