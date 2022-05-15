«Рубин» и «Уфа» в последнем туре сыграют в очном матче за выживание. Казанцам для стыков хватит ничьей

«Рубин» может вылететь из РПЛ по итогам 30-го тура. В его рамках казанцы примут дома «Уфу».

Ничья или победа казанцев будут означать спасение команды от прямого вылета. Если победит «Уфа», то «Рубин» вылетит в ФНЛ.

«Уфа» вылетит из РПЛ, если не победит «Рубин».

Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

«Рубин» в 29-м туре проиграл «Уралу» (0:3), а «Уфа» отправила в ФНЛ «Арсенал» (2:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?