Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

«Рубин» и «Уфа» в последнем туре сыграют в очном матче за выживание. Казанцам для стыков хватит ничьей

«Рубин» может вылететь из РПЛ по итогам 30-го тура. В его рамках казанцы примут дома «Уфу».

Ничья или победа казанцев будут означать спасение команды от прямого вылета. Если победит «Уфа», то «Рубин» вылетит в ФНЛ.

«Уфа» вылетит из РПЛ, если не победит «Рубин».

  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).
  • «Рубин» в 29-м туре проиграл «Уралу» (0:3), а «Уфа» отправила в ФНЛ «Арсенал» (2:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде 7
Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей 1
«Рубин» – о матче с «Уралом»: «Первый из «двух финалов»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11