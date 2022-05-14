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  • Юран – о конфликте с Мирзовым: «Это был вброс, несомненно. Я уже все выяснил»

Юран – о конфликте с Мирзовым: «Это был вброс, несомненно. Я уже все выяснил»

14 мая 2022, 09:27
2

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о разногласиях с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

Соответствующие слухи появились 9 апреля перед победным матчем 24-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).

«Это был вброс, несомненно. Я уже знаю и всe это выяснил. Всe, что касается меня, а особенно команды, я всe равно узнаю. Я максимально прилагаю усилия. Это был вброс накануне игры.

Тренер принимает решение, кого ставить, а кого нет. Потому что спрашивают с тренера. Я посчитал, что на матч с ЦСКА будет вот такой состав», – сказал Юран.

  • Перед матчем с ЦСКА «Химки» сообщили о травме колена у Мирзова.
  • Футболист после игры заявил, что у него нет проблем со здоровьем.
  • Экс-гендиректор клуба Владимир Габулов сказал, что слова Мирзова об отсутствии повреждения придумали СМИ.
  • С «Зенитом» хавбек опять не сыграет из-за плохого самочувствия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Юран Сергей
Комментарии (2)
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Enter2006
1652512146
Юран умеет поорать, но возможно это и нужно команде чтобы настроиться. Ничего страшного, Карпин к примеру тоже ещё тот, палец в рот не клади по локоть откусит!
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MaxRnD
1652521702
Интересно будет ли в РПЛ хоть одна команда, где бы у Мирзова не было бы проблем с коммуникациями с окружающими ?
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