Юран – о конфликте с Мирзовым: «Это был вброс, несомненно. Я уже все выяснил»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о разногласиях с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

Соответствующие слухи появились 9 апреля перед победным матчем 24-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).

«Это был вброс, несомненно. Я уже знаю и всe это выяснил. Всe, что касается меня, а особенно команды, я всe равно узнаю. Я максимально прилагаю усилия. Это был вброс накануне игры.

Тренер принимает решение, кого ставить, а кого нет. Потому что спрашивают с тренера. Я посчитал, что на матч с ЦСКА будет вот такой состав», – сказал Юран.

Перед матчем с ЦСКА «Химки» сообщили о травме колена у Мирзова.

Футболист после игры заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

Экс-гендиректор клуба Владимир Габулов сказал, что слова Мирзова об отсутствии повреждения придумали СМИ.

С «Зенитом» хавбек опять не сыграет из-за плохого самочувствия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?