Мирзов не играет с ЦСКА из-за травмы колена

Стала известна причина отсутствия полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
Сообщалось, что некоторые футболисты подмосковной команды могут бойкотировать игру.
«Я обычно не читаю фейки, просто я ожидал это чуть раньше. Думал, спустя недели две появятся новости о конфликтах. Кому-то нравится, что есть результат, кому-то – нет.
Желтую прессу я не читаю. Обычно у меня иногда конфликты бывают с руководителями, но чтобы с игроками – это смешно. Команда не реагирует. Сам реагирую на этой с улыбкой.
У Мирзова проблемы с коленом. Или в понедельник, или во вторник поедет на УЗИ и сделает МРТ. Еще до тренировки врач команды подходил ко мне и сообщил о повреждении, поэтому сегодня Мирзов не в заявке», – сказал главный тренер «Химок» Сергей Юран.
«Мирзов не попал в заявку, потому что позавчера получил микротравму. Будем надеяться, что к следующему матчу восстановится. Ничего серьeзного: решили поберечь колено», – подтвердил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Химки» – ЦСКА.
- Мирзов в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах за «Химки».
- Права на хавбека принадлежат «Спартаку».