Мирзов не играет с ЦСКА из-за травмы колена

Стала известна причина отсутствия полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сообщалось, что некоторые футболисты подмосковной команды могут бойкотировать игру.

«Я обычно не читаю фейки, просто я ожидал это чуть раньше. Думал, спустя недели две появятся новости о конфликтах. Кому-то нравится, что есть результат, кому-то – нет.

Желтую прессу я не читаю. Обычно у меня иногда конфликты бывают с руководителями, но чтобы с игроками – это смешно. Команда не реагирует. Сам реагирую на этой с улыбкой.

У Мирзова проблемы с коленом. Или в понедельник, или во вторник поедет на УЗИ и сделает МРТ. Еще до тренировки врач команды подходил ко мне и сообщил о повреждении, поэтому сегодня Мирзов не в заявке», – сказал главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Мирзов не попал в заявку, потому что позавчера получил микротравму. Будем надеяться, что к следующему матчу восстановится. Ничего серьeзного: решили поберечь колено», – подтвердил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.