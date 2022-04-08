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  • Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

8 апреля 2022, 18:25
16

В раздевалке «Химок» возникли проблемы в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером [Сергеем Юраном] по вопросу формирования стартового состава.

Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Юран возглавил «Химки» 23 февраля, заменив Игоря Черевченко.
  • После назначения нового тренера команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
  • Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Юран Сергей
Комментарии (16)
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ilichkadr
1649431921
На месте Юрана ходатайствовал бы перед Геной клуба урезать зарплату всем раздумывающим. Не вышел на игру, с вещами на выход! Распоясались мальчики епт.............
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jek718875
1649431937
Кто в доме хозяин? Тренер или игроки
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edw7777
1649435823
Помнится чем закончились подобные разногласия в сборной, когда тренером был уважаемый Павел Федорович. Присоединяюсь к мнению коллег: гнать вон!
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sined1951
1649436619
Не стоит обсуждать слухи, их в последнее время стала чересчур много. Пока официально это не подтвердили и обсуждать не надо.
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Кузьмич на трибуне
1649437510
Во как . Очередной бойкот! В РПЛ появились новые Денисовы. А что в контрактах такой форс-мажор не предусмотрен? Кто отвечает за тактику на игру? кто отвечает за состав?
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gunstilzit
1649441843
ОПГ "Ромашка")))
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OOOVVV.
1649444879
Это что то новенькое в РПЛ. Разборки должны проходить без огласки и не перед играми))).
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portero
1649445109
Бунт скорее из-за долгов по зарплате, а тут передёргивают....
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zigbert
1649482736
Последнюю игру Химки выиграли и вроде бы никаких предпосылок к конфликту не должно быть.
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