Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

В раздевалке «Химок» возникли проблемы в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером [Сергеем Юраном] по вопросу формирования стартового состава.
Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА», – сообщил источник «Чемпионата».
- Юран возглавил «Химки» 23 февраля, заменив Игоря Черевченко.
- После назначения нового тренера команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
- «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
- Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.
Источник: «Чемпионат»