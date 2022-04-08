Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

В раздевалке «Химок» возникли проблемы в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером [Сергеем Юраном] по вопросу формирования стартового состава.

Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА», – сообщил источник «Чемпионата».