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Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

В раздевалке «Химок» возникли проблемы в преддверии игры 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером [Сергеем Юраном] по вопросу формирования стартового состава.

Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Юран возглавил «Химки» 23 февраля, заменив Игоря Черевченко.
  • После назначения нового тренера команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
  • Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:25
Комментарии8
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    Рейтинг: +3637

    Кузьмич на трибуне 13 минут назад

    Во как . Очередной бойкот! В РПЛ появились новые Денисовы. А что в контрактах такой форс-мажор не предусмотрен? Кто отвечает за тактику на игру? кто отвечает за состав?

    0
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    Рейтинг: +652

    sined1951 28 минут назад

    Не стоит обсуждать слухи, их в последнее время стала чересчур много. Пока официально это не подтвердили и обсуждать не надо.

    0
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    Рейтинг: +963

    edw7777 42 минуты назад

    Помнится чем закончились подобные разногласия в сборной, когда тренером был уважаемый Павел Федорович. Присоединяюсь к мнению коллег: гнать вон!

    0
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    Рейтинг: +873

    jek718875 1 час назад

    Кто в доме хозяин? Тренер или игроки

    1
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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 1 час назад

    На месте Юрана ходатайствовал бы перед Геной клуба урезать зарплату всем раздумывающим. Не вышел на игру, с вещами на выход! Распоясались мальчики епт.............

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    Рейтинг: +12044

    playsh > ilichkadr 1 час назад

    Как такое возможно? У Бескова или Лобановского сгнили бы в дубле.Юран,ты что?

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    Рейтинг: +652

    sined1951 > playsh 32 минуты назад

    Не стоит приводить в пример Бескова с Лобановским. Была другая страна и другие порядки.

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    Рейтинг: +12044

    playsh > sined1951 16 минут назад

    Тренерская работа в любой стране и при любом порядке одна,тренер сказал,игрок выполнил.Будешь быковать,сядешь на скамейку.

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