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Мирзов не сыграет с «Зенитом» из-за плохого самочувствия

Стала известна причина отсутствия полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«По сообщению медицинского штаба Резиуан Мирзов плохо себя почувствовал перед вылетом в Санки-Петербург и не сможет сыграть с «Зенитом», – сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

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Источник: «Чемпионат»

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