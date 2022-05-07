Мирзов не сыграет с «Зенитом» из-за плохого самочувствия

Стала известна причина отсутствия полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«По сообщению медицинского штаба Резиуан Мирзов плохо себя почувствовал перед вылетом в Санки-Петербург и не сможет сыграть с «Зенитом», – сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

«Зенит» примет «Химки» на «Газпром Арене».

Начало игры – в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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