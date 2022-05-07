РПЛ. «Зенит» победил «Химки» благодарю голу Сергеева

«Зенит» дома с минимальным счетом обыграл «Химки» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

Петербуржцы набрали 64 очка. В прошлом туре клуб гарантировал себе первое место.

«Химки» занимают 12-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Зенит: Одоевский, Круговой, Сантос (Адамов, 61), Алип, Сутормин, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 70), Малком (Оздоев, 61), Алберто (Ерохин, 71).

Химки: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов (Жирков, 73), Главчич (Юран, 46), Руденко (Жумабеков, 79), Садыгов (Анван, 46)

Предупреждения: Адамов, 90+1 – нет.

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