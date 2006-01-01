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РПЛ. «Зенит» победил «Химки» благодарю голу Сергеева

«Зенит» дома с минимальным счетом обыграл «Химки» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

Петербуржцы набрали 64 очка. В прошлом туре клуб гарантировал себе первое место.

«Химки» занимают 12-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Зенит: Одоевский, Круговой, Сантос (Адамов, 61), Алип, Сутормин, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 70), Малком (Оздоев, 61), Алберто (Ерохин, 71).

Химки: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов (Жирков, 73), Главчич (Юран, 46), Руденко (Жумабеков, 79), Садыгов (Анван, 46)

Предупреждения: Адамов, 90+1 – нет.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +637

    Конопляных дел мастер 35 минут назад

    Чемпион играл в развалочку. Особо жилы не рвали. Класс Зенита явно был выше. С победой.

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    Рейтинг: +5637

    GoldPlayFIFARus9 35 минут назад

    Какая-то рабочая победа, как норму на заводе выполняют, вышли и сделали. Ощущалось что могли выносить и 3-0 и 4-0 и 5-0... Но какое-то не то пижонство, не то лень банальная, я хз. Но смотрелось как-то не очень, огня в глазах не было. А ведь играли на домашнем поле последнюю игру сезона, могли ради болельщиков хотя бы ещё 1 затолкать, всё же почти полный стадион был

    2
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    Рейтинг: +96

    Номэд > GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

    Что там для гИгИмона какие-то Химки?? Были бы челси или юве, синит бы показал себя во всей красе.

    0
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    Рейтинг: +2509

    acor94 37 минут назад

    Скучная игра. Понятно, с каким настроением играли, но дома можно делать счёт крупнее. А под конец, как и а каждом матче, навал на наши ворота. Причём что от последнего места, что от середняка. Очень неприятно на это смотреть

    3
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    Рейтинг: +2842

    Enter2006 39 минут назад

    Болельщики Зенита, спасибо Вам за адекватное и тёплое приветствие Жиркова. Вы в этом матче - молодцы, несмотря на то что Жирков в команде соперника. Спасибо, это действительно по человечески!

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    Рейтинг: +10623

    knikos > Enter2006 32 минуты назад

    Есть такие игроки - легенды , сыгравшие в разных клубах , но , самое главное , не запятнавшие себя хернёй . Юрий - один из них . Кстати , Семак - игрок , тоже !

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    Рейтинг: +2842

    Enter2006 > knikos 20 минут назад

    Ещё бы, кто бы спорил, до сих пор помню матч Евро 2008 Нидерланды-Россия в спорт баре и что потом творилось на улицах Москвы. Семак был капитаном сборной. Это никогда не забудется.

    0
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    Рейтинг: +11374

    Вомбат > Enter2006 19 минут назад

    Жирков -- достояние России. Из еще играющих футболистов такой, как он, только Акинфеев.

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