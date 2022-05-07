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РПЛ. «Зенит» победил «Химки» благодарю голу Сергеева

7 мая 2022, 18:28
12

«Зенит» дома с минимальным счетом обыграл «Химки» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

Петербуржцы набрали 64 очка. В прошлом туре клуб гарантировал себе первое место.

«Химки» занимают 12-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Зенит: Одоевский, Круговой, Сантос (Адамов, 61), Алип, Сутормин, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 70), Малком (Оздоев, 61), Алберто (Ерохин, 71).

Химки: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов (Жирков, 73), Главчич (Юран, 46), Руденко (Жумабеков, 79), Садыгов (Анван, 46)

Предупреждения: Адамов, 90+1 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки
Комментарии (12)
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Enter2006
1651937346
Болельщики Зенита, спасибо Вам за адекватное и тёплое приветствие Жиркова. Вы в этом матче - молодцы, несмотря на то что Жирков в команде соперника. Спасибо, это действительно по человечески!
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acor94
1651937452
Скучная игра. Понятно, с каким настроением играли, но дома можно делать счёт крупнее. А под конец, как и а каждом матче, навал на наши ворота. Причём что от последнего места, что от середняка. Очень неприятно на это смотреть
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GoldPlayFIFARus9
1651937604
Какая-то рабочая победа, как норму на заводе выполняют, вышли и сделали. Ощущалось что могли выносить и 3-0 и 4-0 и 5-0... Но какое-то не то пижонство, не то лень банальная, я хз. Но смотрелось как-то не очень, огня в глазах не было. А ведь играли на домашнем поле последнюю игру сезона, могли ради болельщиков хотя бы ещё 1 затолкать, всё же почти полный стадион был
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BarStep
1651939900
Наши бразилы плюс Барриос - это конечно украшение чемпа России! Сергеев молодчага, вписался в команду безо всяких проблем!
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Persona_non_Grata
1651941821
Тяжело далось чемпионство Зениту - в матче с Химками просто валились с ног )))
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ААМ
1651945076
Зенит в пол ноги выиграл этот матч.
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Ziklop
1651945425
победа есть и силы поберегли на хрюшек.
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portero
1651946778
Статиску без поражений сохраняют...
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