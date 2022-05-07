Тренер «Химок» Попов – после поражения от «Зенита»: «Огромное спасибо ребятам»

Денис Попов, тренер «Химок», подытожил матч 28-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). Зенитовцы играли в статусе чемпиона.

«Я думаю, была обоюдоострая интересная игра в исполнении обеих команд. Наверное, в начале первого тайма действовали немного скованно. После пропущенного мяча ребята немного успокоились, почувствовали себя свободнее.

Во втором тайме мы уже были более активны в атаке, сделали ряд замен и могли при удачном исходе добиться положительного результата. Ребятам огромное спасибо, бились на каждом участке поля», – сказал Попов.

Попов замещал на скамейке дисквалифицированного главного тренера Сергея Юрана.

Единственный гол в матче забил форвард «Зенита» Иван Сергеев.

«Химки» идут в зоне переходных матчей.

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