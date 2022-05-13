Минспорт: «Приветствуем продажу пива на стадионах, это важный шаг. Никаких проблем не будет»

Олег Матыцин, министр спорта РФ, одобрил инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.

«Разрешение пива на стадионах Москвы не создаст никаких проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. Это важный шаг, Минспорт приветствует эту инициативу», – сказал Матыцин.

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.

Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

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