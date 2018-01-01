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Минспорт: «Приветствуем продажу пива на стадионах, это важный шаг. Никаких проблем не будет»

Олег Матыцин, министр спорта РФ, одобрил инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.

«Разрешение пива на стадионах Москвы не создаст никаких проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. Это важный шаг, Минспорт приветствует эту инициативу», – сказал Матыцин.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63895

    portero 38 минут назад

    Пива и зрелищ, можно отдыхать...

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    Рейтинг: +4868

    _Marqella_ 56 минут назад

    Глупая идея,что пиво негде попить?

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