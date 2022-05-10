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В Москве будет снят запрет на продажу пива на стадионах

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях. Это следует из постановления мэрии Москвы № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года.

Постановление, разрешающее продажу спиртного в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Ведомости»

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Комментарии18
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    Рейтинг: +9079

    САДЫЧОК 1 час назад

    С таким же успехом можно снять запрет на курение и на всякую х@йню !

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    Рейтинг: +24582

    vladimir-7 > САДЫЧОК 15 минут назад

    Федуну надо снять запрет на вход на арену в масках – свиное рыло,
    чтобы было видно – кто есть кто.

    0
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    Рейтинг: +63694

    portero 1 час назад

    Ух ты Москве нуждо дать заработать денег на пиве, а другим почему нельзя???

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    Рейтинг: +7242

    Старикан 2 часа назад

    Бутылка пива за 400 р. большинству в глотку не полезет!

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    Рейтинг: +10138

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Это нормально.
    Так было всегда и есть по всему миру, но у нас всё через Ж.
    Дайте хоть клубам немного подзаработать.

    0
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    Рейтинг: +7237

    vladik12 2 часа назад

    Бред. Мне будет неприятно ходить на стадионы, когда вокруг полупьяные орущие мурла.

    3
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    Рейтинг: +459

    3meeeD > vladik12 2 часа назад

    Смотри тв
    По мне,как в старые добрые ,пивка тряпнуть на стадионе за ура.

    А до этого пьяных мало что ли было,дома выпить ,никто не отменял.

    7
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    Рейтинг: +14884

    ilichkadr > 3meeeD 2 часа назад

    Водка без пива деньги на ветер. Грелки между ног, на жопе, груди проходили ещё в ссср.

    0
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    Рейтинг: +3160

    serhio80 > vladik12 2 часа назад

    ходи на балет, хотя тебя и там в буфете в антракте обидят)))

    4
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    Рейтинг: +32506

    zra78 > serhio80 2 часа назад

    Он прав... кому приятно смотреть как хроники это говно лакают...

    1
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    Рейтинг: +8

    6pbIH > zra78 2 часа назад

    В чем проблема?? Садитесь на центральные сектора, к дедулям. Там по культурнее вроде как контингент.

    3
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    Рейтинг: +63694

    portero > zra78 1 час назад

    Ну сейчас безалкогольное пьют, особой разницы нет какую жидкость прольют на соседа...

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    Рейтинг: +11739

    DeStar > vladik12 1 час назад

    есть и в ваших словах правда, но мне кажется тут дело в культуре

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    Рейтинг: +1044

    kosmonaft > vladik12 50 минут назад

    Сиди дома, а мужику чтобы пивом нажраться нужно канистру выпить,а вот после работы пару стаканчиков под футбол это тема

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    Рейтинг: +24582

    vladimir-7 > vladik12 20 минут назад

    Их на арену не пустят, останутся на территории стадиона или отправят
    в мед.вытрезвитель.

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    Рейтинг: +12300

    playsh 2 часа назад

    Народ ходит всё меньше на стадионы,вот и начинается заигрывание.Им легче пьяных оформлять на стадионах,чем нести финансовые потери.Мы же понимаем,где пьют пиво,там всегда найдётся место для водки.

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    Рейтинг: +14884

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, теперь зассут однозначно..........

    2
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    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 2 часа назад

    хлеба и зрелищ

    значит плохи дела

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