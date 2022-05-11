В Москве будет снят запрет на продажу пива на стадионах

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях. Это следует из постановления мэрии Москвы № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года.

Постановление, разрешающее продажу спиртного в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?