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В Москве будет снят запрет на продажу пива на стадионах

11 мая 2022, 13:35
30

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях. Это следует из постановления мэрии Москвы № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года.

Постановление, разрешающее продажу спиртного в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (30)
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Беспонтий
1652265582
хлеба и зрелищ значит плохи дела
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ilichkadr
1652265697
Ну, теперь зассут однозначно..........
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Plyash
1652265841
Народ ходит всё меньше на стадионы,вот и начинается заигрывание.Им легче пьяных оформлять на стадионах,чем нести финансовые потери.Мы же понимаем,где пьют пиво,там всегда найдётся место для водки.
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vladik12
1652266515
Бред. Мне будет неприятно ходить на стадионы, когда вокруг полупьяные орущие мурла.
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Старикан
1652268457
Бутылка пива за 400 р. большинству в глотку не полезет!
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portero
1652269040
Ух ты Москве нуждо дать заработать денег на пиве, а другим почему нельзя???
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САДЫЧОК
1652271376
С таким же успехом можно снять запрет на курение и на всякую х@йню !
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1652279535
Пиво -- вред здоровью. Футбол-- это спорт или спирт? Спорт- здоровье! Спирт-- могила!
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Enter2006
1652337842
Систему Fan ID нужно оправдывать, и чтобы было "весело" следить, разрешают алкогольное пиво!
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