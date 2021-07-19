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  • Федун: «Из-за запрета продажи пива на стадионах «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон»

Федун: «Из-за запрета продажи пива на стадионах «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон»

19 июля 2021, 12:35
26

Владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о запрете продажи пива на футбольных стадионах.

– Руководитель компании Hypercube Питер Ньивенхейс недоумевает: как можно до сих пор не принять закон о пиве на стадионах? Есть пример компании Heineken, которая готова вложить 2 миллиарда рублей и при этом не хочет быть монополистом, а готова работать на российском рынке с локальными компаниями. Как клубы сейчас могут повлиять на принятие закона?

– Очень долго была война за легализацию букмекеров. И сегодня они инвестируют в российский футбол примерно те суммы, о которых вы говорите. Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошел.

Важно понимать две вещи. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия, – разные вещи. Кто хочет напиться, напьются за пределами стадиона. Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании.

Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно вырваться из-под пресса трех основных, которые доминируют на российском рынке, и представить себя.

Если будут допущены все компании, у каждого клуба будет свой пивной спонсор, это будет гораздо больше денег. А Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает.

Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, и его необходимо как можно быстрее использовать.

– Сколько недосчитается клуб от того, что не продается пиво на стадионе?

Наш клуб – примерно миллиард в сезон.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (26)
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evgeniy.slam
1626688391
Мне кажется, или прибыль Федуна и есть проблема Федуна? Почему не пьющие люди должны страдать на стадионе из за его выручки?
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партизан84
1626689256
такую сумму можно заработать только на рекламе. от продажи пива их не поднять, для этого каждый посетитель стадиона при полной его заполняемости только в доход клуба должен тратить на пиво не меньше 1100р
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партизан84
1626689465
крики про пьяные драки я не поддерживаю, они были есть и будут около футбола с пивом или без него. по такой логике все кто этим козыряет должны вообще весь алкоголь запретить. Просто посмотрите статистику сколько погибло на матче от пьяных драк и сколько погибает каждый день в пьяных дтп и в пьяных попойках не на стадионе, а дома.
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Plyash
1626690147
Федунище-дружище,будь любезен,предоставь экономический расчёт,как ты вышел на такую определённую сумму.Только не путай его с бизнес-планом табачного киоска.Проверим,грамотные ли у тебя экономисты,бухгалтера,плановый,договорной и юридический отдел.Или они через двойную бумажную канитель тоже с тебя поиметь желают.Что бы знать возможные потери,нужно для начала иметь понятие о посещаемости арены,а её сейчас не может быть.И ещё надо знать много-много о гемморое.
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житель СПб
1626690516
Да, очень спорный комментарий Федуна! Особенно - слова про "потери" в миллиард. Проскочил истинный интерес футбольного бизнесмена. А вот то, что у нас семьями на футбол не ходят, что цены на билеты (в том числе для детей) - запредельные (конечно, не только у Спартака, но и у Зенита, например), что поведение фанатов на матчах зачастую такое, что обычные люди сильно напрягаются - и именно из-за этого происходят многомиллионные убытки. Вот о чем надо думать - а не о пиве! Ведь из-за него еще тысяча-другая болельщиков на матч не придет - и убытки будут больше! Конкретная арифметика: билеты на хорошие (скромно хорошие!) места в Питере стоят от 2 до 4 тысяч: бокал пива - 100 рублей. Из-за возможного пьяного угара не придет на матч еще 1000 человек - и это 2-4 миллиона рублей. А фанаты купят 1000 бокалов - и это 100 тысяч рублей (Ну, пусть 3000 - и тогда это 300 тысяч). Вот она, экономика!? Вот и возникает вопрос: Федун - это бизнесмен (думающий, считающий, зарабатывающий) или обычный российский олигарх? К сожалению, ответ напрашивается. Кстати, на хоккей у нас семьями ходят! А вот на футбол - практически не вижу...
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portero
1626691179
Даёшь генеральный резерв футбола на трибуны... сейчас могут только безалкогольным полить сверху... я в общем за пиво, всё равно пьют на подходе к стадиону и не только пиво...
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ivany4
1626693134
Спорный аргумент насчет таких денег, при продаже пива на стадионе. За последние годы, перед пандемией, посещаемость стадионов была в лучшем случае 50%, а порой еще ниже. Не считая топ матчей. Это показатель возможности похода на стадион и платежеспособности болельщиков. Сколько должно стоить качественное пиво, что бы приносить доход в такой ситуации. Употребление малоалкогольной продукции, повышает степень возможной конфликтной ситуации. Почему бы не задуматься о других возможных заработках клуба. Например использование не играющих игроков в матче как "аниматоров" для детей. Звучит странно, ну а что, а вдруг. Помню в детстве за автограф футболиста очереди выстраивались. Считаю что привлекая детей с родителями, можно получит большую прибыль, чем от пива.
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Боцман59rus
1626693779
- а меня вот букмейкеры достали и комментаторы в прямом эфире с кэффами, ставками и своими советами
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Cules2013
1626695839
Вот этот комментарий наглядно подтверждает то, что и так все знали - в РФ нет бизнесменов и менеджеров, есть только олигархи и решалы. Если у вас нет других идей по заработку, кроме как алкоголь продавать, то ваши экономические способности на уровне рядового жителя страны с з/п в 20 тыс. руб. Освобождайте место по причине некомпетентности) Вот поэтому наш футбол и в заднице - все могут только деньги осваивать, гос. бюджет пилить. А если не дай бог кто-то своё кровное вложит, то он будет готов что угодно сделать, чтобы быть в прибыли. Дай волю некоторым лицам, то и сигареты вернут и т.п.
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general.lizyukov
1626701699
А прикинь сколько теряете из-за запрета торговли наркотой! Так бы прям на трибунах дороги отсыпали - миллиарды за матч поднимали бы. Вот пусть за пределами и напиваются. Не надо на стадионе этого.
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