Федун: «Из-за запрета продажи пива на стадионах «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон»

Владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о запрете продажи пива на футбольных стадионах.

– Руководитель компании Hypercube Питер Ньивенхейс недоумевает: как можно до сих пор не принять закон о пиве на стадионах? Есть пример компании Heineken, которая готова вложить 2 миллиарда рублей и при этом не хочет быть монополистом, а готова работать на российском рынке с локальными компаниями. Как клубы сейчас могут повлиять на принятие закона?

– Очень долго была война за легализацию букмекеров. И сегодня они инвестируют в российский футбол примерно те суммы, о которых вы говорите. Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошел.

Важно понимать две вещи. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия, – разные вещи. Кто хочет напиться, напьются за пределами стадиона. Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании.

Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно вырваться из-под пресса трех основных, которые доминируют на российском рынке, и представить себя.

Если будут допущены все компании, у каждого клуба будет свой пивной спонсор, это будет гораздо больше денег. А Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает.

Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, и его необходимо как можно быстрее использовать.

– Сколько недосчитается клуб от того, что не продается пиво на стадионе?

– Наш клуб – примерно миллиард в сезон.

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