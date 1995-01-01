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    Федун: «Из-за запрета продажи пива на стадионах «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о запрете продажи пива на футбольных стадионах.

    – Руководитель компании Hypercube Питер Ньивенхейс недоумевает: как можно до сих пор не принять закон о пиве на стадионах? Есть пример компании Heineken, которая готова вложить 2 миллиарда рублей и при этом не хочет быть монополистом, а готова работать на российском рынке с локальными компаниями. Как клубы сейчас могут повлиять на принятие закона?

    – Очень долго была война за легализацию букмекеров. И сегодня они инвестируют в российский футбол примерно те суммы, о которых вы говорите. Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошел.

    Важно понимать две вещи. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия, – разные вещи. Кто хочет напиться, напьются за пределами стадиона. Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании.

    Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно вырваться из-под пресса трех основных, которые доминируют на российском рынке, и представить себя.

    Если будут допущены все компании, у каждого клуба будет свой пивной спонсор, это будет гораздо больше денег. А Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает.

    Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, и его необходимо как можно быстрее использовать.

    – Сколько недосчитается клуб от того, что не продается пиво на стадионе?

    Наш клуб – примерно миллиард в сезон.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии32
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 1 минуту назад

      А прикинь сколько теряете из-за запрета торговли наркотой! Так бы прям на трибунах дороги отсыпали - миллиарды за матч поднимали бы.
      Вот пусть за пределами и напиваются. Не надо на стадионе этого.

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      Рейтинг: +12586

      Cules2013 1 час назад

      Вот этот комментарий наглядно подтверждает то, что и так все знали - в РФ нет бизнесменов и менеджеров, есть только олигархи и решалы. Если у вас нет других идей по заработку, кроме как алкоголь продавать, то ваши экономические способности на уровне рядового жителя страны с з/п в 20 тыс. руб. Освобождайте место по причине некомпетентности)
      Вот поэтому наш футбол и в заднице - все могут только деньги осваивать, гос. бюджет пилить. А если не дай бог кто-то своё кровное вложит, то он будет готов что угодно сделать, чтобы быть в прибыли. Дай волю некоторым лицам, то и сигареты вернут и т.п.

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      Рейтинг: +24066

      Боцман59rus 2 часа назад

      - а меня вот букмейкеры достали и комментаторы в прямом эфире с кэффами, ставками и своими советами

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      Рейтинг: +251

      BRAZILES 2 часа назад

      правильно Федя говориш ---в европе все разрешено давно -------а мы что РЫЖИЕ

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      Рейтинг: +8449

      ivany4 2 часа назад

      Спорный аргумент насчет таких денег, при продаже пива на стадионе.
      За последние годы, перед пандемией, посещаемость стадионов была в лучшем случае 50%, а порой еще ниже. Не считая топ матчей. Это показатель возможности похода на стадион и платежеспособности болельщиков. Сколько должно стоить качественное пиво, что бы приносить доход в такой ситуации.
      Употребление малоалкогольной продукции, повышает степень возможной конфликтной ситуации.
      Почему бы не задуматься о других возможных заработках клуба. Например использование не играющих игроков в матче как "аниматоров" для детей. Звучит странно, ну а что, а вдруг. Помню в детстве за автограф футболиста очереди выстраивались. Считаю что привлекая детей с родителями, можно получит большую прибыль, чем от пива.

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer 2 часа назад

      Пиво это хорошо! А ещё перед каждым матчем укол делать, для надёжности.

      1
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      Рейтинг: +49216

      portero 2 часа назад

      Даёшь генеральный резерв футбола на трибуны... сейчас могут только безалкогольным полить сверху... я в общем за пиво, всё равно пьют на подходе к стадиону и не только пиво...

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      Рейтинг: +193

      Dinamikk 3 часа назад

      Да не только Спартак, все клубы теряют. Во время ЧМ 18 пиво было разрешено, так там в перерывах огроменные очереди в каждом секторе стояли (учитывая что там Бад по 300р за стакан было). Был на паре матчей в Москве, там и иностранцы пивас жрали и наши и никаких мордобитий, только позитив и веселье))
      Короче я только ЗА пиво на стадионах, тем более наш чемпионат трезвым смотреть, та еще веселуха

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      Рейтинг: +8449

      ivany4 > Dinamikk 2 часа назад

      Не забыл мемы с цепочками людей вдоль заборов рядом со стадионами. И жалобы жителей ближайших домов на стойкие запахи до и после матчей.))

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      Рейтинг: +11087

      ilichkadr > ivany4 1 час назад

      Лёня забыл, что пиво мочегонный продукт и его куда-то надо сливать. Помнится пивной фестиваль на Дворцовой. Обоссали не только Главный штаб, но и Эрмитажу с ментовским управлением досталось. Воняло с неделю.

      0
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      Рейтинг: +8180

      житель СПб 3 часа назад

      Да, очень спорный комментарий Федуна! Особенно - слова про "потери" в миллиард. Проскочил истинный интерес футбольного бизнесмена. А вот то, что у нас семьями на футбол не ходят, что цены на билеты (в том числе для детей) - запредельные (конечно, не только у Спартака, но и у Зенита, например), что поведение фанатов на матчах зачастую такое, что обычные люди сильно напрягаются - и именно из-за этого происходят многомиллионные убытки. Вот о чем надо думать - а не о пиве! Ведь из-за него еще тысяча-другая болельщиков на матч не придет - и убытки будут больше! Конкретная арифметика: билеты на хорошие (скромно хорошие!) места в Питере стоят от 2 до 4 тысяч: бокал пива - 100 рублей. Из-за возможного пьяного угара не придет на матч еще 1000 человек - и это 2-4 миллиона рублей. А фанаты купят 1000 бокалов - и это 100 тысяч рублей (Ну, пусть 3000 - и тогда это 300 тысяч). Вот она, экономика!? Вот и возникает вопрос: Федун - это бизнесмен (думающий, считающий, зарабатывающий) или обычный российский олигарх? К сожалению, ответ напрашивается. Кстати, на хоккей у нас семьями ходят! А вот на футбол - практически не вижу...

      4
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      Рейтинг: +843

      партизан84 > житель СПб 3 часа назад

      пофиг ему на продажи, он с этого копейки будет получать. для него главное рекламные контракты на стадионе + возможные спонсорские. ну это мое личное мнение, может я и ошибаюсь.

      2
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      Рейтинг: +8449

      ivany4 > партизан84 2 часа назад

      Реклама пива и продажа разные вещи.
      По телевизору запретили рекламу пива. Но все рекламируют - безалкогольное. Что мешает клубам рекламировать безалкогольное пиво, зачем бьются именно за продажу? Не понимаю.

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      Рейтинг: +907

      Граф2019 > партизан84 1 час назад

      дурак!!! и без пива- дурак...

      0
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      Рейтинг: +6719

      playsh 3 часа назад

      Федунище-дружище,будь любезен,предоставь экономический расчёт,как ты вышел на такую определённую сумму.Только не путай его с бизнес-планом табачного киоска.Проверим,грамотные ли у тебя экономисты,бухгалтера,плановый,договорной и юридический отдел.Или они через двойную бумажную канитель тоже с тебя поиметь желают.Что бы знать возможные потери,нужно для начала иметь понятие о посещаемости арены,а её сейчас не может быть.И ещё надо знать много-много о гемморое.

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