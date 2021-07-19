Федун – о сопернике «Спартака» в ЛЧ: «Витория считает, что будет «Бенфика»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
– Кого ждете в соперники?
– Наш тренер Руй Витория считает, что будет «Бенфика».
– Там, что ни вариант, серьезный соперник.
– Давайте посмотрим, на что мы способны.
- Жеребьевка состоится сегодня в 13:00 мск.
- Матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3/4 и 10 августа.
- Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
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Источник: РБК