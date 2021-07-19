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  • Федун – о сопернике «Спартака» в ЛЧ: «Витория считает, что будет «Бенфика»

Федун – о сопернике «Спартака» в ЛЧ: «Витория считает, что будет «Бенфика»

19 июля 2021, 11:34
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

– Кого ждете в соперники?

– Наш тренер Руй Витория считает, что будет «Бенфика».

– Там, что ни вариант, серьезный соперник.

– Давайте посмотрим, на что мы способны.

  • Жеребьевка состоится сегодня в 13:00 мск.
  • Матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3/4 и 10 августа.
  • Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (8)
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Бухбух
1626685447
Спартак - самый желанный соперник для любого клуба в этом раунде.
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житель СПб
1626685581
Что значит - считает?! Это же - лотерея?
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Алехсбургер.
1626685807
С таким спарринг-партнёром не стыдно и отмучаться.. Никто не вякнет всуе..
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Fusballer
1626686842
Да без разницы кто будет. Любой соперник тяжелый.
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portero
1626690380
Предсказал или так чуйка работает хорошо???
Ответить
амани
1626703671
дохрюкались...пипец пришел незаметно
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