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    Федун – о сопернике «Спартака» в ЛЧ: «Витория считает, что будет «Бенфика»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

    – Кого ждете в соперники?

    – Наш тренер Руй Витория считает, что будет «Бенфика».

    – Там, что ни вариант, серьезный соперник.

    – Давайте посмотрим, на что мы способны.

    • Жеребьевка состоится сегодня в 13:00 мск.
    • Матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3/4 и 10 августа.
    • Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

    Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +49216

      portero 3 часа назад

      Предсказал или так чуйка работает хорошо???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5703

      Fusballer 4 часа назад

      Да без разницы кто будет. Любой соперник тяжелый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9711

      Литейный4 4 часа назад

      Антирекорд не за горами. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. 4 часа назад

      С таким спарринг-партнёром не стыдно и отмучаться..
      Никто не вякнет всуе..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 > Алехсбургер. 3 часа назад

      ...не хрюкнет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8180

      житель СПб 4 часа назад

      Что значит - считает?! Это же - лотерея?

      2
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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 > житель СПб 3 часа назад

      Он думает, что проще договориться с Бенфикой, так как все
      знакомы между собой и доверяют друг другу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2582

      Бухбух 4 часа назад

      Спартак - самый желанный соперник для любого клуба в этом раунде.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7055

      Cleaner 4 часа назад

      Спартаку без разницы от кого вылетать в Лиге Чемпионов. Но Руй считает, что от Бенфики вылет будет смотреться КРАСИВЕЕ!..)

      2
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