Федун – о сопернике «Спартака» в ЛЧ: «Витория считает, что будет «Бенфика»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

– Кого ждете в соперники?

– Наш тренер Руй Витория считает, что будет «Бенфика».

– Там, что ни вариант, серьезный соперник.

– Давайте посмотрим, на что мы способны.

Жеребьевка состоится сегодня в 13:00 мск.

Матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3/4 и 10 августа.

Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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