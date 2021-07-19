Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об увеличении бюджета клуба по сравнению с прошлым сезоном.

– Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?

– К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.

Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.

– Не будет проблем с финансовым fair play?

– Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 миллионов евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза.