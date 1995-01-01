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    Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об увеличении бюджета клуба по сравнению с прошлым сезоном.

    – Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?

    – К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.

    Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.

    – Не будет проблем с финансовым fair play?

    – Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 миллионов евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза.

    • В РПЛ «Спартак» стартует 24 июля игрой против «Рубина».
    • В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в чемпионате, благодаря чему сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1324

      Ловкий Бубен 13 минут назад

      вот куда идут народные наши кровные дэнужки

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      Рейтинг: +902

      fhnv 42 минуты назад

      Пиво разрешат продавать и будет тебе счастье...

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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 4 часа назад

      Конечно бюджет будет больше, расходы на судейский корпус увеличатся,
      иначе чемпионат РПЛ вам не выиграть, что касается игр в лиге чемпионов, то там с прямыми выплатами судьям очень проблематично, но можно, частично, рассчитаться НАТУРОЙ, вместо ОБРОКА. Поручи Зареме решить этот вопрос.

      1
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      Рейтинг: -281

      Спартач80 > vladimir-7 3 часа назад

      Шалашовка конявая,ты иди за своим сборищем посредственностей следи.С таким "тренером" и таким составом,вы скоро будете 4-5 места в пердиве занимать=)))

      1
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 4 часа назад

      Главное увеличить бюджет на судейский корпус, который харчуется в Тарасовке. Глядишь и до 2-3 места поднимутся на своё столетие. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +211

      сутулая собака и лисы > Литейный4 3 часа назад

      достаточно посмотреть на зарплатную ведомость или заглянуть в физиономию лишенную интеллекта, что бы понять, почему человек такое озлобленное чмо.

      я не про тебя, друг, просто мысли в слух.

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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 4 часа назад

      У свиней бюджет всегда второй. Чуть меньше Зенита. Только вот вторыми они бывают раз в 10 лет. Нерентабельный и убыточный мазутный проект. Гыгыгы

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      Рейтинг: +211

      сутулая собака и лисы 4 часа назад

      удачи хрюшкам, новый тренер и отличная возможность показать себя в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +8180

      житель СПб 4 часа назад

      Очень интересное интервью! Во-первых, уверенно выходят на 1 место по бюджету и расходам в Лиге - но это понятно, юбилейный год. А вот с фэйр-плей - еще вопрос, получится ли все с евро кубками...

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 4 часа назад

      Вот Федун ШУТНИК!!! "...мы надеемся, покроется доходами от еврокубков"... Спартак веселит публику еще до начала сезона!..)))

      1
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      Рейтинг: +3766

      mutabor0992 4 часа назад

      А поможет?Ведь не деньги выходят на поле...

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      Рейтинг: +708

      АКМ-74У > mutabor0992 1 час назад

      Тем не менее, деньги играют в футбол. Если расставить клубы РПЛ по бюджету и по занятым местам в чемпионате, разница будет очень незначительная.

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      Рейтинг: +5702

      Fusballer 5 часов назад

      Главное чтобы команда играла! И без косяков в обороне) Кутепова - в нападение, Джикии зп до трёх лямов увеличть.

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