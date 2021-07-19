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Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

19 июля 2021, 10:40
13

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об увеличении бюджета клуба по сравнению с прошлым сезоном.

– Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?

– К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.

Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.

– Не будет проблем с финансовым fair play?

– Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 миллионов евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза.

  • В РПЛ «Спартак» стартует 24 июля игрой против «Рубина».
  • В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в чемпионате, благодаря чему сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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Жорик кекс обжорик
1626681779
Думаю если есть бюджет то поднимут зп зобнину за точечные пасы)
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Plyash
1626682079
Удачи,Леонид Федун.Прислушивайся к Зареме и всё будет хорошо. Вспомни,как Горбун говорил Шарапову - "...бабу не обманешь,она сердцем видит."
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Fusballer
1626682617
Главное чтобы команда играла! И без косяков в обороне) Кутепова - в нападение, Джикии зп до трёх лямов увеличть.
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mutabor0992
1626683978
А поможет?Ведь не деньги выходят на поле...
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житель СПб
1626685506
Очень интересное интервью! Во-первых, уверенно выходят на 1 место по бюджету и расходам в Лиге - но это понятно, юбилейный год. А вот с фэйр-плей - еще вопрос, получится ли все с евро кубками...
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сутулая собака и лисы
1626685865
удачи хрюшкам, новый тренер и отличная возможность показать себя в ЛЧ.
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vladimir-7
1626687047
Конечно бюджет будет больше, расходы на судейский корпус увеличатся, иначе чемпионат РПЛ вам не выиграть, что касается игр в лиге чемпионов, то там с прямыми выплатами судьям очень проблематично, но можно, частично, рассчитаться НАТУРОЙ, вместо ОБРОКА. Поручи Зареме решить этот вопрос.
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fhnv
1626699214
Пиво разрешат продавать и будет тебе счастье...
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Ловкий Бубен
1626700928
вот куда идут народные наши кровные дэнужки
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