Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об увеличении бюджета клуба по сравнению с прошлым сезоном.
– Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?
– К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.
Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.
– Не будет проблем с финансовым fair play?
– Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 миллионов евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза.
- В РПЛ «Спартак» стартует 24 июля игрой против «Рубина».
- В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в чемпионате, благодаря чему сыграет в квалификации ЛЧ.