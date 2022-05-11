Шунин – о смерти вдовы Яшина: «Мы потеряли одного из самых преданных болельщиков «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной, вдовы советского вратаря Льва Яшина.

«Очень грустно говорить о том, что Валентины Тимофеевны больше нет с нами.

Мы потеряли одного из самых преданных болельщиков «Динамо». Она всегда была рядом с командой – сначала на протяжении всей карьеры Льва Яшина, потом как истинный поклонник нашего клуба.

Валентина Тимофеевна ходила на все домашние матчи. Когда стало сложно, обязательно смотрела их по телевизору. Она знала всех игроков «Динамо», и ни о ком я никогда не слышал ни слова критики.

Мы часто общались – у неe было столько историй про Льва Ивановича! Созванивались после матчей, и Валентина Тимофеевна поздравляла «Динамо» с победами. Каждый раз, когда мы прощались, она говорила: «Удачи вам, целую твои ручки». Как и Льву Ивановичу когда-то.

В моeм сердце Валентина Тимофеевна навсегда останется очень добрым и светлым человеком. В памяти каждого из нас – преданным болельщиком. Для неe «Динамо» значило больше, чем просто клуб, за который много лет играл еe муж.

Мы должны помнить об этом в каждом следующем матче», – цитирует Шунина пресс-служба «Динамо».

Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»

Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?