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Зеленов: «У «Спартака» полное доверие к Ваноли. Он не бросил клуб в сложной ситуации»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможном уходе Паоло Ваноли из клуба.

«Нагнетают. У руководства «Спартака» нет никаких проблем с Ваноли. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются.

Мы благодарны Паоло, что в этой сложной ситуации он не бросил клуб, как это сделали в других клубах. Главное, чтобы результат был», – сказал Зеленов.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил Руя Виторию.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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