Зеленов: «У «Спартака» полное доверие к Ваноли. Он не бросил клуб в сложной ситуации»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможном уходе Паоло Ваноли из клуба.
«Нагнетают. У руководства «Спартака» нет никаких проблем с Ваноли. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются.
Мы благодарны Паоло, что в этой сложной ситуации он не бросил клуб, как это сделали в других клубах. Главное, чтобы результат был», – сказал Зеленов.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Он сменил Руя Виторию.
- Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого