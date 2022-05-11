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  • Актер Баринов: «Миллионы поклонников «Локо» хотели бы возвращения Семина в клуб»

Актер Баринов: «Миллионы поклонников «Локо» хотели бы возвращения Семина в клуб»

11 мая 2022, 11:05
6

Народный артист России Валерий Баринов поздравил Юрия Семина с 75-летием. Он пожелал возвращения тренера в «Локомотив».

«Для меня Сeмин – друг. Мы с ним знакомы с детства. Сколько себя помню, столько помню и Палыча. Сначала он был Юркой или Юхой. А потом стал Юрием Палычем Сeминым – одним из лучших тренеров России. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Локомотив», да и не только я! Миллионы поклонников «Локо» и не только «Локо» хотели бы этого. Дай бог ему здоровья, сил и желания жить и работать», – сказал Баринов.

  • Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».
  • Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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Назарян
1652258122
Палычу большой респект и уважуха !!! еще много лет здоровья !!!
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Красногорск_Фан
1652260627
Скорей возьмут какого-либо еще мумбу-юмбу. "Перспективного и с кучей гениальных идей"
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ilichkadr
1652261312
ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКИ ФУТБОЛА ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ЮРИЯ СЁМИНА!
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Slavan62
1652269838
Сёмина надо ставить президентом клуба, хоть деньги пилить внаглую не будут
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Старикан
1652270552
Никогда не симпатизировал паравозам, но Палыча уважаю!
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