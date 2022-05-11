Актер Баринов: «Миллионы поклонников «Локо» хотели бы возвращения Семина в клуб»

Народный артист России Валерий Баринов поздравил Юрия Семина с 75-летием. Он пожелал возвращения тренера в «Локомотив».

«Для меня Сeмин – друг. Мы с ним знакомы с детства. Сколько себя помню, столько помню и Палыча. Сначала он был Юркой или Юхой. А потом стал Юрием Палычем Сeминым – одним из лучших тренеров России. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Локомотив», да и не только я! Миллионы поклонников «Локо» и не только «Локо» хотели бы этого. Дай бог ему здоровья, сил и желания жить и работать», – сказал Баринов.

Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».

Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?