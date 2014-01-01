Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Актер Баринов: «Миллионы поклонников «Локо» хотели бы возвращения Семина в клуб»

Народный артист России Валерий Баринов поздравил Юрия Семина с 75-летием. Он пожелал возвращения тренера в «Локомотив».

«Для меня Сeмин – друг. Мы с ним знакомы с детства. Сколько себя помню, столько помню и Палыча. Сначала он был Юркой или Юхой. А потом стал Юрием Палычем Сeминым – одним из лучших тренеров России. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Локомотив», да и не только я! Миллионы поклонников «Локо» и не только «Локо» хотели бы этого. Дай бог ему здоровья, сил и желания жить и работать», – сказал Баринов.

  • Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».
  • Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Бесспорная легенда лиги». РПЛ поздравила Семина с днем рождения 2
«С днем рождения, маэстро». Игроки «Локомотива» поздравили Семина с днем рождения 2
«Он выиграл все». Сборная России поздравила Семина с днем рождения 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:05
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +14861

    ilichkadr 1 час назад

    ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКИ ФУТБОЛА ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ЮРИЯ СЁМИНА!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4334

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Скорей возьмут какого-либо еще мумбу-юмбу. "Перспективного и с кучей гениальных идей"

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2379

    фанат джигурды > Красногорск_Фан 37 минут назад

    Боба Марли из сборной Сенегала попробовать можно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +66

    Назарян 1 час назад

    Палычу большой респект и уважуха !!! еще много лет здоровья !!!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11