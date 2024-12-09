«Он не сдавался, когда были плохие игры»: лучший игрок первой части сезон РПЛ по версии Семина

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Манфреда Угальде лучшим футболистом первой части сезона РПЛ.

Форвард «Спартака» забил 15 голов. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

«Угальде на сегодняшний момент лучший. Он больше всех забил. Хорошо, что он воспринял критику, а может он ее даже и не читал. Но все же, наверное, его рождение зависело от него самого. Он много работал на поле и не обижался на критику, а в каждом матче отдавал все силы. Именно поэтому у него пошла игра. Он не сдавался, когда у него были плохие игры», – сказал Семин.

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