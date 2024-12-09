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    • «Он не сдавался, когда были плохие игры»: лучший игрок первой части сезон РПЛ по версии Семина

    «Он не сдавался, когда были плохие игры»: лучший игрок первой части сезон РПЛ по версии Семина

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Манфреда Угальде лучшим футболистом первой части сезона РПЛ.

    Форвард «Спартака» забил 15 голов. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

    «Угальде на сегодняшний момент лучший. Он больше всех забил. Хорошо, что он воспринял критику, а может он ее даже и не читал. Но все же, наверное, его рождение зависело от него самого. Он много работал на поле и не обижался на критику, а в каждом матче отдавал все силы. Именно поэтому у него пошла игра. Он не сдавался, когда у него были плохие игры», – сказал Семин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 11:54
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1733735827
    Всё верно Палыч.
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    Интерес
    1733739206
    Конечно,он ничего не читал,к своему счастью.Он только играл и режим соблюдал,когда другие жили полной жизнью.
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    andr45
    1733740715
    А вот БЫВШИЕ не согласны) МОСТОВОЙ бывший футболист «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.  «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная» НАУМОВ, бывший президент ФК «ЛОКОМОТИВ» «Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги.» «Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех.Если же действительно, Угальде будет прекрасно играть, тогда нужно будет ПОКЛОНИТЬСЯ этому новому спортивному директору клуба» КОРНЕЕВ просто бывший ««Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему
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    Иван Петров 1986
    1733754369
    Вот Палыч все правильно сказал. Ни убавить не прибавить.
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    alefreddy
    1733776201
    все по делу
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