Семин назвал причину спада «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил спад в игре «Зенита». Петербуржцы проиграли два домашних матча в РПЛ подряд.

«У каждой команды бывают определенные проблемы. У «Зенита» были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи. В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», – сказал Семин.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям в турнирной таблице.

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