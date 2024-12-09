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    Семин назвал причину спада «Зенита»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил спад в игре «Зенита». Петербуржцы проиграли два домашних матча в РПЛ подряд.

    «У каждой команды бывают определенные проблемы. У «Зенита» были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи. В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», – сказал Семин.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям в турнирной таблице.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 13:01
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1733739930
    Всё это отговорки для бедных, а причина на поверхности это гл. тренер команды только почему руководители этого не видят или им сейчас по фиг на команду на футбол в целом, а уж на болельщиков вообще наплевать
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