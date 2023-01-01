Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

В «Зените» могут остаться все легионеры. В Европе востребованы только Вендел и Барриос

«Зенит» вряд ли потеряет многих иностранных футболистов во время летнего трансферного окна.

Есть вероятность, что все легионеры останутся в петербургском клубе, несмотря на отстранение от еврокубков.

Под вопросом будущее в команде только Вендела и Вильмара Барриоса, которые востребованы в Европе.

Помимо них, за «Зенит» выступают Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто и Нуралы Алип (гражданин Казахстана, не считается легионером в РПЛ).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Антон Миранчук: «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне» 5
Родич: «Если Дзюба захочет оказаться в «Црвене Звезде», сразу вышлем за ним самолет» 1
⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Арсеналом», «Локомотив» примет «Рубин» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:59
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11