В «Зените» могут остаться все легионеры. В Европе востребованы только Вендел и Барриос

«Зенит» вряд ли потеряет многих иностранных футболистов во время летнего трансферного окна.

Есть вероятность, что все легионеры останутся в петербургском клубе, несмотря на отстранение от еврокубков.

Под вопросом будущее в команде только Вендела и Вильмара Барриоса, которые востребованы в Европе.

Помимо них, за «Зенит» выступают Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто и Нуралы Алип (гражданин Казахстана, не считается легионером в РПЛ).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?