Кавазашвили: «Спартаку» не надо думать об отставке Ваноли»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рекомендовал клубу не увольнять главного тренера Паоло Ваноли. Он работает в Москве с зимы.

«Слухи об уходе Ваноли из достоверных источников из окружения футбольного клуба – это просто дополнительная работа для журналистов. Я не думаю, что руководство – первое и второе лицо – настолько глупое, чтобы говорить об уходе Паоло со своими подчиненными. Такого не может быть.

Команда работает по плану, с имеющимся резервом старается с учетом перестановок подобрать состав, который удовлетворит. «Спартак» играет не хуже и не лучше лидеров – ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». Тем более, вон, как «Динамо» пролетело мимо, ужас просто. Так что об отставке Ваноли не надо думать. Зачем разводить сплетни, просто будем надеяться, что в «Спартаке» что-то поправится», – сказал Кавазашвили.

Сегодня «Спартак» в 28-м туре РПЛ победил «Урал» (3:1).

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Несколько дней назад сообщалось, что Владимир Федотов из «Сочи» – главный кандидат на замену Ваноли.

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