Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кавазашвили: «Спартаку» не надо думать об отставке Ваноли»

7 мая 2022, 21:12
5

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рекомендовал клубу не увольнять главного тренера Паоло Ваноли. Он работает в Москве с зимы.

«Слухи об уходе Ваноли из достоверных источников из окружения футбольного клуба – это просто дополнительная работа для журналистов. Я не думаю, что руководство – первое и второе лицо – настолько глупое, чтобы говорить об уходе Паоло со своими подчиненными. Такого не может быть.

Команда работает по плану, с имеющимся резервом старается с учетом перестановок подобрать состав, который удовлетворит. «Спартак» играет не хуже и не лучше лидеров – ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». Тем более, вон, как «Динамо» пролетело мимо, ужас просто. Так что об отставке Ваноли не надо думать. Зачем разводить сплетни, просто будем надеяться, что в «Спартаке» что-то поправится», – сказал Кавазашвили.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ 17
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ваноли Паоло Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mikatv
1651947299
Спартаку надо думать, как заткнуть этого старого мудака, который последнее время разговорился-не унять.
Ответить
Persona_non_Grata
1651956458
Редко соглашаюсь с Анзором , но сейчас - как никогда !
Ответить
Vitaga
1651968781
тут и думать не надо- сразу гнать. всё и так ясно
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
3
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
33
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
3
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
3
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
1
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
3
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+