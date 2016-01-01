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Кавазашвили: «Спартаку» не надо думать об отставке Ваноли»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рекомендовал клубу не увольнять главного тренера Паоло Ваноли. Он работает в Москве с зимы.

«Слухи об уходе Ваноли из достоверных источников из окружения футбольного клуба – это просто дополнительная работа для журналистов. Я не думаю, что руководство – первое и второе лицо – настолько глупое, чтобы говорить об уходе Паоло со своими подчиненными. Такого не может быть.

Команда работает по плану, с имеющимся резервом старается с учетом перестановок подобрать состав, который удовлетворит. «Спартак» играет не хуже и не лучше лидеров – ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». Тем более, вон, как «Динамо» пролетело мимо, ужас просто. Так что об отставке Ваноли не надо думать. Зачем разводить сплетни, просто будем надеяться, что в «Спартаке» что-то поправится», – сказал Кавазашвили.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 21:12
Комментарии2
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    Рейтинг: +407

    mikatv 1 час назад

    Спартаку надо думать, как заткнуть этого старого мудака, который последнее время разговорился-не унять.

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    Рейтинг: +7205

    vladik12 > mikatv 53 минуты назад

    Уважения к старости добавьте, пожалуйста, епта.

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