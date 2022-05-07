Ваноли – после победы над «Уралом»: «Благодарен футболистам за игру»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Урала».

Москвичи выиграли на выезде со счетом 3:1.

Победу команде принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.

Набрав 3 очка, спартаковцы поднялись с 10-го на 8-е место в таблице чемпионата.

– Первый тайм мы провели отлично. Качественная игра впереди позволила нам создавать моменты. В защите тоже очень уверенно сыграли.

Хоть мы и мало тренировали эту схему, но четыре защитника сыграли сегодня хорошо. Второй тайм начали неплохо, но испытывали определенные трудности при владении мячом.

Что касается замен, мы поменяли Промеса и Мозеса. Они вернулись после травм и не были готовы проводить полный матч. Благодарен футболистам за игру.

– В чем был ключевой момент? Что позволило победить?

– Здесь хотел бы отметить наши действия и в обороне, и в нападении. У нас отличные футболисты.

Сегодня нам нужно было проявить смелость и характер, чтобы использовать четырех игроков впереди.

Помимо тех, что у нас были на поле, также были Бакаев и Игнатов, которые также могут прибавить в атаке.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?