Ваноли – после победы над «Уралом»: «Благодарен футболистам за игру»

Вообще Спартак лучше играет с креном в атаку. 2 напа и 4 защитника думаю можно пробовать
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Урала».
- Москвичи выиграли на выезде со счетом 3:1.
- Победу команде принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.
- Набрав 3 очка, спартаковцы поднялись с 10-го на 8-е место в таблице чемпионата.
– Первый тайм мы провели отлично. Качественная игра впереди позволила нам создавать моменты. В защите тоже очень уверенно сыграли.
Хоть мы и мало тренировали эту схему, но четыре защитника сыграли сегодня хорошо. Второй тайм начали неплохо, но испытывали определенные трудности при владении мячом.
Что касается замен, мы поменяли Промеса и Мозеса. Они вернулись после травм и не были готовы проводить полный матч. Благодарен футболистам за игру.
– В чем был ключевой момент? Что позволило победить?
– Здесь хотел бы отметить наши действия и в обороне, и в нападении. У нас отличные футболисты.
Сегодня нам нужно было проявить смелость и характер, чтобы использовать четырех игроков впереди.
Помимо тех, что у нас были на поле, также были Бакаев и Игнатов, которые также могут прибавить в атаке.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?