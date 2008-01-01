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Автобус с фанатами «Спартака» попал в ДТП после игры с «Уралом». Один человек погиб

Микроавтобус Peugeot Boxer с фанатами «Спартака» в количестве 15 человек попал в ДТП после игры 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:1). Болельщики возвращались из Екатеринбурга в Златоуст.

Сообщается об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната.

Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!» – написала «Фратрия» – крупнейшее объединение фанатов «Спартака».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер «Фратрии»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10088

    Alekxei Z. 6 минут назад

    Парни , ну как же так....
    Скорбим

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    Рейтинг: +4303

    Красногорск_Фан 37 минут назад

    Здоровья пострадавшим. Соболезнования семье погибшего

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