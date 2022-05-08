Автобус с фанатами «Спартака» попал в ДТП после игры с «Уралом». Один человек погиб

Микроавтобус Peugeot Boxer с фанатами «Спартака» в количестве 15 человек попал в ДТП после игры 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:1). Болельщики возвращались из Екатеринбурга в Златоуст.

Сообщается об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната.

Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!» – написала «Фратрия» – крупнейшее объединение фанатов «Спартака».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?