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  • Григорий Иванов: «Урал» переиграл «Спартак» во втором тайме. Мы заслужили уважение»

Григорий Иванов: «Урал» переиграл «Спартак» во втором тайме. Мы заслужили уважение»

8 мая 2022, 13:34
4

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Москвичи трижды забили до перерыва.

«Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Первый стандарт, первый угловой. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых.

Самое главное, что у нас появилась игра, и болельщикам понравилось. Команда стремилась, горела желанием. И забила один гол! Могли забить и второй. Да, не добились результата, к сожалению. Но мы заслужили уважение болельщиков. Ребята были довольны посещаемостью! И погода повлияла, и имя «Спартака». Хотели показать, что футболисты играют и будут добиваться результата», – сказал Иванов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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1652012683
Иванов от футбола далёк, это давно понятно, ему ближе выступления за расширение РПЛ до 48 команд, чтобы уж точно обезопасить Урал от вылета и считать, сколько можно сп*здить в следующем сезоне. Одно дело переиграть соперника, а другое дело, когда соперник сделал дело и просто перестал играть во втором тайме, потому что играть на кубок через три дня.
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Persona_non_Grata
1652021501
"Уважайте нас !!! Уважайте нас !!!! Мы этого заслужили !!!" - как то это звучит ... ! Лучше наверное не позорится с подобными заявлениями !
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Павелий
1652024276
А можно сделать так, чтобы вместо Урала из РПЛ вылетел только г. Иванов? Каждые его слова - бред.
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