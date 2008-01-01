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Григорий Иванов: «Урал» переиграл «Спартак» во втором тайме. Мы заслужили уважение»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Москвичи трижды забили до перерыва.

«Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Первый стандарт, первый угловой. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых.

Самое главное, что у нас появилась игра, и болельщикам понравилось. Команда стремилась, горела желанием. И забила один гол! Могли забить и второй. Да, не добились результата, к сожалению. Но мы заслужили уважение болельщиков. Ребята были довольны посещаемостью! И погода повлияла, и имя «Спартака». Хотели показать, что футболисты играют и будут добиваться результата», – сказал Иванов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:34
Комментарии3
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    Рейтинг: +2541

    Play 19 минут назад

    Иванов от футбола далёк, это давно понятно, ему ближе выступления за расширение РПЛ до 48 команд, чтобы уж точно обезопасить Урал от вылета и считать, сколько можно сп*здить в следующем сезоне. Одно дело переиграть соперника, а другое дело, когда соперник сделал дело и просто перестал играть во втором тайме, потому что играть на кубок через три дня.

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    Рейтинг: +4211

    mopecekca 1 час назад

    Спартак бросил играть после трешки в течении получаса...зачем усираться перед кубком?

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    Рейтинг: +585

    Suvorov51 1 час назад

    Да а кто вас не уважает. просто игра сосиоит из 2 -ух таймов. в первом вы были ноль

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