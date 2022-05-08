Григорий Иванов: «Урал» переиграл «Спартак» во втором тайме. Мы заслужили уважение»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Москвичи трижды забили до перерыва.

«Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Первый стандарт, первый угловой. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых.

Самое главное, что у нас появилась игра, и болельщикам понравилось. Команда стремилась, горела желанием. И забила один гол! Могли забить и второй. Да, не добились результата, к сожалению. Но мы заслужили уважение болельщиков. Ребята были довольны посещаемостью! И погода повлияла, и имя «Спартака». Хотели показать, что футболисты играют и будут добиваться результата», – сказал Иванов.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Урал» продолжает идти в зоне переходных матчей.

У «Урала» единственный мяч забил защитник Лео Гогличидзе.

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