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Вратари в матче «Урал» – «Спартак» дважды пропустили между ног

Голкиперы «Урала» и «Спартака» Илья Помазун и Александр Селихов в очном матче 28-го тура РПЛ (1:3) по разу пропустили между ног. Такие голы состоялись в обоих таймах.

Помазун в первом тайме пропустил между ног от Виктора Мозеса, Селихов – во втором тайме от Лео Гогличидзе.

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Источник: Бомбардир.ру

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