Вратари в матче «Урал» – «Спартак» дважды пропустили между ног

Голкиперы «Урала» и «Спартака» Илья Помазун и Александр Селихов в очном матче 28-го тура РПЛ (1:3) по разу пропустили между ног. Такие голы состоялись в обоих таймах.

Помазун в первом тайме пропустил между ног от Виктора Мозеса, Селихов – во втором тайме от Лео Гогличидзе.

В последующем матче РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0) вратарь химчан Илья Лантратов тоже пропустил между ног.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Урал» находится в зоне переходных игр.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?