Модрич, Винисиус, Бензема – в старте «Реала» на матч с «Манчестер Сити»; Де Брюйне, Марез, Жезус выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Де Брeйне, Фоден, Силва, Марез, Жезус.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на мадридском «Сантьяго Бернабеу», который начнется в 22:00 по Москве.

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