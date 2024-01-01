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Модрич, Винисиус, Бензема – в старте «Реала» на матч с «Манчестер Сити»; Де Брюйне, Марез, Жезус выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Де Брeйне, Фоден, Силва, Марез, Жезус.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на мадридском «Сантьяго Бернабеу», который начнется в 22:00 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:07
Комментарии2
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    Рейтинг: +881

    сутулая собака и лисы 44 минуты назад

    МС великолепный механизм, выстроенный до винтика, но это команда без характера.
    не буду как клоун угадывать (с умным видом) кто победит, но если в очередной раз Модрич сможет поджечь Бензин, мы увидим пламя.

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    Рейтинг: +4739

    ySS 1 час назад

    Поддержу Сити

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