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Грилиш после поражения от «Реала» удалил твит со словами «Hala Madrid!», написанный в 2014 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш удалил твит со словами «Hala Madrid!», написанный в 2014 году.

Пост восьмилетней давности стал активно распространяться в соцсетях после поражения «Ман Сити» от «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. На следующий день Грилиш удалил публикацию из своего твиттера.

  • «Ман Сити» уступил «Реалу» по сумме двух матчей и вылетел из ЛЧ
  • Команда лидирует в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: talkSport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63370

    portero 33 минуты назад

    а ведь мог забить и решить, Куртуа разок вытащил ногой и первый раз защитник спас...

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