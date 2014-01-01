Грилиш после поражения от «Реала» удалил твит со словами «Hala Madrid!», написанный в 2014 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш удалил твит со словами «Hala Madrid!», написанный в 2014 году.

Пост восьмилетней давности стал активно распространяться в соцсетях после поражения «Ман Сити» от «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. На следующий день Грилиш удалил публикацию из своего твиттера.

«Ман Сити» уступил «Реалу» по сумме двух матчей и вылетел из ЛЧ

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