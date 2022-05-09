Фернандиньо – о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Три ночи подряд у меня практически не было сна!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался о поражении от «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.

«Три ночи подряд у меня практически не было сна!

Но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать (победа над «Ньюкаслом» – прим. «Бомбардира»)», – сказал Фернандиньо.

«Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.

В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.

«Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?