Фернандиньо – о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Три ночи подряд у меня практически не было сна!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался о поражении от «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.
«Три ночи подряд у меня практически не было сна!
Но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать (победа над «Ньюкаслом» – прим. «Бомбардира»)», – сказал Фернандиньо.
- «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
- В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
- «Ман Сити» лидирует в АПЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ESPN