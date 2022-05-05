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Родриго – о камбэке «Реала»: «Думал, что мы уже вылетели»

Вингер «Реала» Родриго высказался о победе над «Ман Сити» (3:1) и выходе и финал ЛЧ.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

«Не буду врать – мне казалось, что все безнадежно. Я думал, что мы уже вылетели, но после первого гола я стал больше верить.

Хотя у меня было не так много времени, чтобы верить, потому что второй гол я забил почти сразу», – сказал Родриго.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Marca

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