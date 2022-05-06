Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что «Реал» незаслуженно обыграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ и вышел в финал турнира.

«Реал» не имеет права играть в финале. Он был явно слабее «Ман Сити» на протяжении двух матчей.

В ответной игре мадридцы создали первый голевой момент на 90-й минуте и забили. Второй гол – их второй момент в матче.

«Ман Сити» полностью контролировал игру, но стадион стал 12-м игроком «Реала», – сказал Шмейхель.

«Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.

В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.

«Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?