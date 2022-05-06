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  • Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов»

Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов»

6 мая 2022, 07:34
11

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что «Реал» незаслуженно обыграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ и вышел в финал турнира.

«Реал» не имеет права играть в финале. Он был явно слабее «Ман Сити» на протяжении двух матчей.

В ответной игре мадридцы создали первый голевой момент на 90-й минуте и забили. Второй гол – их второй момент в матче.

«Ман Сити» полностью контролировал игру, но стадион стал 12-м игроком «Реала», – сказал Шмейхель.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: AS
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
Комментарии (11)
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Лфшт
1651811886
Вот постоянно кто-то выдвигает теорию чтобы тот , кто выиграл слабее. Но факт, счет. на лицо.
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nelez
1651813710
Да П.Н.Х.
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ilichkadr
1651816187
Петруша, вот это и есть истинный футбол, когда стадион стал 12-м игроком «Реала»! Футбол для болельщиков, а болельщики для футбола. Третьего не дано!
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Oldtrafford83
1651816333
Петруха, тебе бы точно надо молчать по этому поводу ибо в 1999 было почти так же))
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Maxi_7
1651818129
В футболе побеждает не тот, кто создаст кучу моментов, а тот, кто свои моменты реализует. Если уж на то пошло, то что конкретно опасного создал Сити во втором матче до гола Мареза? Удар Бернардо в ближний, да пару ударов из-за штрафной не опасные... у Реала был 100% момент, когда Винисиус после прострела в самом начале второго тайма не попал в ближний, а до этого - в первом такие же моменты примерно как у Сити. Что касается моментов грилиша, то они уже были в самой концовке игры, когда Реал уже раскрывался конкретно... так что матч до концовки был абсолютно равным, никто никого не переигрывал. Если говорить про первую игру, то да, ошибок у Реала было много в обороне, но стоит отдать им должное - они не зассали играть практически в открытую
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Maxi_7
1651818584
Что касается того, кто чего там имеет права или достоин - не достоин... в футболе на таких решающих стадиях в ключевые моменты игры часто футбол перестаёт быть футболом, где имеют значение тактики, перемещения, фишечки на доске и прочее... а начинается просто по сути драка, мясо, *****, как угодно можно назвать... И вот Реал это боец. А все команды Пепа как были продуктом перфекциониста, такие хорошие мальчики - отличники, такими и остаются. Обратите внимание на лицо Пепа после пропущенного второго гола... ещё ничего не было потерянно, а у него уже в глазах в жестах всё читается: "Мы всё просрали", во все его подбадривания и попытки достучаться с бровки уже просто не веришь, потому, что в глазах у него видится обречённость... и так всегда
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JTherry
1651819710
Петруччо выжил из ума: какие могут быть сомнения в превосходстве Реала над МС..? поражение в решающем матче в доп. время ожидалось, поскольку на своем стадионе МС пропустил "лишние" голы, и довел ситуацию до кризисной, имея ввиду отсутствие преференций голов, забитых на чужом поле... Реал показал, что в любой ситуации надо играть до последних секунд матча, МС сам виноват в поражении, рано, всего на 90-й минуте матча, уверовали в победу...))
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DeStar
1651825401
ну такое. Конечно, в целом, он прав. что часто бывает такое что одна команда сильнее другой но все идет не по плану так тогда и вильяреал не должен был проходить баварию условную и таких примеров масса же. да и сити сам до минуты 70 не особо что-то создавал. Вот уже в конце были у них моменты от грилиша .И все, он об этом доминировании говорит? пару тройку моментов после 75 минуты?
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Soccerdealer63
1651900400
Петя, верни свою медаль ЛЧ 99-го Лотару , а сыночка попроси своё чемпионство 2015/16-го передать арсенальским Чеху, Жиру или Санчесу)))
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