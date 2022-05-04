«Ливерпуль» – первый английский клуб, вышедший в финалы ЛЧ, Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Команда Юргена Клоппа – первый английский клуб в истории, вышедший за один сезон в финалы сразу трех турниров – Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в финале Кубка английской лиги в серии пенальти.

14 мая команда Клоппа сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии.

28 мая «Ливерпуль» встретится в финале ЛЧ с победителем пары «Реал» – «Ман Сити».

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