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«Ливерпуль» – первый английский клуб, вышедший в финалы ЛЧ, Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Команда Юргена Клоппа – первый английский клуб в истории, вышедший за один сезон в финалы сразу трех турниров – Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

  • 27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в финале Кубка английской лиги в серии пенальти.
  • 14 мая команда Клоппа сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии.
  • 28 мая «Ливерпуль» встретится в финале ЛЧ с победителем пары «Реал» – «Ман Сити».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Opta

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