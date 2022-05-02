Эмери: «Вильярреал» покажет футбол, который будет отличаться от первой игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У нас хорошие результаты дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счет.

Отказ от правила о голах на выезде нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надежно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле», – сказал Эмери.

Матч состоится завтра, 3 мая.

Начало игры – в 22:00 мск.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут