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Эмери: «Вильярреал» покажет футбол, который будет отличаться от первой игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У нас хорошие результаты дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счет.

Отказ от правила о голах на выезде нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надежно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле», – сказал Эмери.

  • Матч состоится завтра, 3 мая.
  • Начало игры – в 22:00 мск.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +71

    RussiaChampion 53 минуты назад

    Только если Ливер позволит это сделать, а вообще, Эмери ты далеко зашел, и показал, что хороший тренер.

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