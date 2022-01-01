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Глебов: «Возвращение Карпина – секрет победы над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о победе над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Какие-то невероятные эмоции после матча со «Спартаком». Такая победа — это подарок себе, команде, близким, болельщикам! На стадионе было очень круто, столько болельщиков, такая поддержка.

Настраивались как на любую игру: тут нет разницы, «Спартак» или любая другая команда. Нужно выходить и доказывать, показывать свой футбол. Стремиться только к победе.

С командами топ-уровня играть чуть легче: они играют открыто, получается всегда интересно. Речь не только о «Спартаке», но и о последней игре против «Локо», например.

Секрет? В усердной работе. Мы провели очень хорошие, плодотворные сборы. И, конечно же, возвращение Валерия Георгиевича», – сказал Глебов.

  • «Ростов» впервые при Карпине победил в четырех играх РПЛ подряд.
  • Команда поднялась на 8-е место в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4159

    mopecekca 1 час назад

    секрет победы в судье, глебов...***** поменьше

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