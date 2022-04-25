«Ростов» впервые при Карпине победил в четырех играх РПЛ подряд

В 26-м туре чемпионата России «Ростов» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

Ростовчане одержали четвертую подряд победу в РПЛ. Ранее были над «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1) и тульским «Арсеналом» (2:1).

Команда впервые под руководством Валерия Карпина выдала такую выигрышную серию в Премьер-лиге.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017-го по август 2021-го года.

В марте 2022 года он вернулся в клуб на условиях совмещения с работой в сборной России.

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