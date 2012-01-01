Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?

«Ростов» впервые при Карпине победил в четырех играх РПЛ подряд

В 26-м туре чемпионата России «Ростов» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

Ростовчане одержали четвертую подряд победу в РПЛ. Ранее были над «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1) и тульским «Арсеналом» (2:1).

Команда впервые под руководством Валерия Карпина выдала такую выигрышную серию в Премьер-лиге.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017-го по август 2021-го года.
  • В марте 2022 года он вернулся в клуб на условиях совмещения с работой в сборной России.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Ловчев: «Я бы оторвал голову Кофрие» 14
Глебов – после победы «Ростова» над «Спартаком»: «Сейчас на арбитров грех жаловаться» 4
Песьяков – о судьях РПЛ: «Если по телевизору непонятно, то я не знаю, что еще может им помочь»
Источник: Opta

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15520

    Cleaner 1 час назад

    Это потому, что Ростов играл четыре игры подряд со СЛАБЫМИ командами.)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11