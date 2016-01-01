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Ваноли: «Вылет «Спартака» из РПЛ? Мы должны биться в каждом матче»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о возможном вылете команды из РПЛ после поражения от «Ростова» (2:3).

– Хватит ли «Спартаку» сил для успешного выступления в Кубке России и сохранения прописки в РПЛ?

– Мы должны бороться и биться в каждом матче. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться к следующему.

– Первый пропущенный – чья-то персональная ответственность?

– Нет. Результат матча решают эпизоды и детали.

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
  • От зоны вылета клуб отделяет 3 очка.
  • В следующем матче команда сыграет дома с «Крыльями Советов» (1 мая).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +40

    kostilio 26 минут назад

    Люлей игрокам надо,что бы понимали ответственность

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