Ваноли: «Вылет «Спартака» из РПЛ? Мы должны биться в каждом матче»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о возможном вылете команды из РПЛ после поражения от «Ростова» (2:3).
– Хватит ли «Спартаку» сил для успешного выступления в Кубке России и сохранения прописки в РПЛ?
– Мы должны бороться и биться в каждом матче. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться к следующему.
– Первый пропущенный – чья-то персональная ответственность?
– Нет. Результат матча решают эпизоды и детали.
- «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
- От зоны вылета клуб отделяет 3 очка.
- В следующем матче команда сыграет дома с «Крыльями Советов» (1 мая).
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Источник: «Спорт-Экспресс»