Почеттино: «Невероятно, что в адрес Месси свистят. Такое трудно принять»

Болельщики «ПСЖ» накануне освистали нападающего Лионеля Месси. Ситуацию прокомментировал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
«Свист в адрес Месси – это невероятно. Такое трудно принять. У Месси есть величие того, что он отдает футболу и что будет отдавать дальше», – сказал Почеттино.
- Гол Месси в игре с «Лансом» стал для «ПСЖ» золотым.
- Для Месси это 11-е чемпионство в карьере.
- «ПСЖ» выиграл Лигу 1 10-й раз. Это рекорд.
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Источник: твиттер Адриена Гренье