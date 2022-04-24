Почеттино: «Невероятно, что в адрес Месси свистят. Такое трудно принять»

Болельщики «ПСЖ» накануне освистали нападающего Лионеля Месси. Ситуацию прокомментировал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Свист в адрес Месси – это невероятно. Такое трудно принять. У Месси есть величие того, что он отдает футболу и что будет отдавать дальше», – сказал Почеттино.

Гол Месси в игре с «Лансом» стал для «ПСЖ» золотым.

Для Месси это 11-е чемпионство в карьере.

«ПСЖ» выиграл Лигу 1 10-й раз. Это рекорд.

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