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Агент Кучаева: «Костя всем доволен в «Рубине». Он получает то, зачем приходил»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, дал комментарий касательно будущего игрока.

  • «Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.
  • Сумма выкупа – 5 миллионов евро.
  • В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах.

«Кучаев получает в «Рубине» то, зачем он туда уходил. Костя – один из лидеров команды, постоянно играет.

Хочет ли он остаться после окончания аренды? Многое зависит от «Рубина», позиции ЦСКА, но его всe устраивает в Казани, он всем доволен, на данный момент», – сказал агент.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1526

    Vitaga 1 час назад

    только Рубин проигрывает и проигрывает. значит от Кучаева Рубин не получает для чего его брал

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