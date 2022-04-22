Агент Кучаева: «Костя всем доволен в «Рубине». Он получает то, зачем приходил»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, дал комментарий касательно будущего игрока.

«Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.

Сумма выкупа – 5 миллионов евро.

В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах.

«Кучаев получает в «Рубине» то, зачем он туда уходил. Костя – один из лидеров команды, постоянно играет.

Хочет ли он остаться после окончания аренды? Многое зависит от «Рубина», позиции ЦСКА, но его всe устраивает в Казани, он всем доволен, на данный момент», – сказал агент.

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