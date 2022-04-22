Почеттино: «Хочу, чтобы Мбаппе всегда был рядом. Возьму его в отпуск с собой»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий о будущем в клубе форварда Килиана Мбаппе.

«Меня не беспокоят разговоры об уходе Мбаппе. Такое случается во всех клубах. Тренеру нужно уметь адаптироваться к этому.

Мое мнение эгоистичное – я хочу, чтобы Килиан всегда был рядом. Возьму его в отпуск с собой.

Конечно, я хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», мы все этого хотим. Но эти решения всегда совместно принимают игрок, клуб и другие стороны», – сказал Почеттино.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.

В этом сезоне француз забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 41 матче.

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