Тренер «Алании» Гогниев: «Мы вынесли три команды РПЛ. Считаю, что выиграть Кубок России реально»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка России.

«Алания» выбила из турнира «Зенит».

Ранее от команды из Владикавказа вылетели «Уфа» и тульский «Арсенал».

Соперником «Алании» по 1/2 финала станет «Спартак», «Динамо» или «Енисей».

«Я сказал своим ребятам, что наш соперник уже заказал золотые майки обладателей Кубка России, какая еще могла быть мотивация?

Мы сейчас думаем о своем первенстве, чтобы радовать чаще болельщиков играми с такими командами, но пока мы находимся на шестом месте, которое нам это сделать не позволяет.

Нам нужно выигрывать, выходить в РПЛ. Мы сыграли с тремя командами РПЛ и всех вынесли, я считаю, что выиграть Кубок реально, нам осталось два шага до этого», – сказал Гогниев.