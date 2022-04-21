Тренер «Алании» Гогниев: «Мы вынесли три команды РПЛ. Считаю, что выиграть Кубок России реально»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка России.
- «Алания» выбила из турнира «Зенит».
- Ранее от команды из Владикавказа вылетели «Уфа» и тульский «Арсенал».
- Соперником «Алании» по 1/2 финала станет «Спартак», «Динамо» или «Енисей».
«Я сказал своим ребятам, что наш соперник уже заказал золотые майки обладателей Кубка России, какая еще могла быть мотивация?
Мы сейчас думаем о своем первенстве, чтобы радовать чаще болельщиков играми с такими командами, но пока мы находимся на шестом месте, которое нам это сделать не позволяет.
Нам нужно выигрывать, выходить в РПЛ. Мы сыграли с тремя командами РПЛ и всех вынесли, я считаю, что выиграть Кубок реально, нам осталось два шага до этого», – сказал Гогниев.
Источник: ТАСС