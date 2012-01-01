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Тренер «Алании» Гогниев: «Мы вынесли три команды РПЛ. Считаю, что выиграть Кубок России реально»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка России.

«Я сказал своим ребятам, что наш соперник уже заказал золотые майки обладателей Кубка России, какая еще могла быть мотивация?

Мы сейчас думаем о своем первенстве, чтобы радовать чаще болельщиков играми с такими командами, но пока мы находимся на шестом месте, которое нам это сделать не позволяет.

Нам нужно выигрывать, выходить в РПЛ. Мы сыграли с тремя командами РПЛ и всех вынесли, я считаю, что выиграть Кубок реально, нам осталось два шага до этого», – сказал Гогниев.

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Источник: ТАСС

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Комментарии7
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    Рейтинг: +534

    Suvorov51 36 минут назад

    Ну а теперь вас вынесут. ты обыграл бомжатник и думашь что все выиграл. бомжатник это ЧМО и его не считают командой это дутый шемпиньон. так что успокойся и готовься играть с Динамой. а они тебе расскажут что такое футбол

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    Рейтинг: +13566

    NewLife 1 час назад

    На то он и кубок - все может быть.

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    Рейтинг: +1133

    Karpathian 1 час назад

    Зенит пятьдесят вторым составом играл

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    Рейтинг: +13200

    Fusballer > Karpathian 46 минут назад

    И задания выиграть у него не было.

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    Рейтинг: +534

    Suvorov51 > Karpathian 35 минут назад

    72- составом играл бомжатник

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    Рейтинг: +10

    tyujhgfj 2 часа назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +14401

    ilichkadr 2 часа назад

    В полуфинале тебя вынесут вперед ногами. Что касаемо выхода в РПЛ, то на сегодняшний день остается только мечтать.

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